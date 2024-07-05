بيروت ـ بولين فاضل



تصح عبارة «حدث ولا حرج» حين يؤتى على ذكر الأطباء اللبنانيين في الخارج. ولا يقتصر الحديث على إنجازاتهم وريادتهم في الطب، وإنما أيضا على عدم غربتهم بالقلب والفكر، وبالقول والفعل، عن الوطن الأم، والجمعية الطبية اللبنانية الدولية ILMA هي مثال من أمثلة كثيرة.



الفكرة عرفت شرارتها في العام 2012 على يد د.وليد الأحمر الذي شرع من مقر إقامته في أستراليا في رحلة بحث عن الجسم الطبي اللبناني حول العالم، قبل أن يبلغ تواصله في مرحلة أولية فرنسا، بلجيكا، البرازيل والولايات المتحدة، انطلاقا من أن تأسيس مثل هذه الجمعية له فوائده الجمة على الجمعيات والمؤسسات الأخرى سواء في لبنان أو على المستوى الدولي.



وحين بلغت جمعية ILMA مرحلة التسجيل رسميا في لبنان في العام 2019، وفي العام 2021 في الولايات المتحدة على يد الأطباء شادي صراف وفرنسوا أبي فاضل وسلمى مخول أحوش، كانت قد كرست نفسها بوصفها الجمعية الأم والوحيدة التي تجمع الأطباء اللبنانيين في الشتات من أكثر من 25 دولة عبر قارات خمس.



وإلى هاجس جمع الأطباء اللبنانيين في الشتات، كان هاجس الجمعية الأكبر مساعدة لبنان في أحلك ظروفه، وآخرها انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والأزمة الاقتصادية والدوائية، وقبلهما جائحة كورونا.



وكانت مساعدات بملايين الدولارات وإمدادات طبية ودعم غذائي من خلال التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ومؤسسة كاريتاس والجيش اللبناني ووزارة الصحة والكثير من المنظمات الأخرى غير الربحية. كما تجلى نشاط الجمعية في تقديم مساعدات ومنح دراسية لأكثر من 50 طالب طب في الجامعات اللبنانية.



ويقول مؤسس الجمعية الطبية اللبنانية الدولية في الولايات المتحدة ورئيسها د.شادي صراف (رئيس قسم أطباء المستشفى في جامعة كانساس في الولايات المتحدة) في حديث لـ «الأنباء»: «الجمعية هي مؤسسة الانتشار الطبي اللبناني، وهدفها الأول كان جمع العائلة الطبية من أصل لبناني في الولايات المتحدة تحت مظلة مؤسسة واحدة، وبالتالي تبادل الخبرات والأبحاث والدعم فضلا عن مساعدة المجتمع اللبناني داخل الولايات المتحدة ومد جسور تواصل بين لبنان وجمعيات عالمية في أوروبا وأوستراليا وسائر القارات».



وعلى مدى يومين (اليوم وغدا السبت)، تعقد جمعية ILMA مؤتمرا طبيا في فندق «فينيسيا» في بيروت بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض وأعضاء لجنة الصحة النيابية وأطباء لبنانيين، بهدف الإضاءة أكثر على نشاطات الجمعية وتقديم منح لطلاب طب لبنانيين والمناقشة مع أصحاب القرار في أفضل السبل لتبادل الخبرات ومساعدة القطاع الصحي في لبنان، فضلا عن تكريم 7 أطباء لبنانيين لامعين في الخارج، من بينهم د.ندي حكيم الذي قام بأول زراعة يد في العالم وزراعة بنكرياس في لندن، ود.بشارة شقير الذي كان عينه الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولا عن كل حملات التلقيح في الولايات المتحدة اثناء جائحة كورونا.



وعن السر وراء الأدمغة اللبنانية في مجال الطب وتصديرها من البلد الصغير لبنان إلى الخارج، يقول د.شادي صراف إن «الأطباء اللبنانيين يكبرون القلب». ويتعرف كل شهر على «باحث او مخترع لبناني صنع نتائج مميزة سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى العالم»، ولفت إلى أن «النظام التعليمي في لبنان مهم جدا ومصدر فخر، لكن ما ينقص لبنان هو فقط مراكز الأبحاث الحاضرة بوفرة في الخارج، من هنا سعي جمعية ILMA لإنشاء برنامج تواصلي بين الباحثين الأميركيين من أصل لبناني في الخارج، وطلاب لبنان في الطب لتعزيز قدراتهم البحثية وهم في لبنان».



وعن التواصل بين الجمعية والأطباء اللبنانيين في دول الخليج، أوضح د.صراف أن «الجمعية تجتمع بهم دوريا ومنهم أطباء في الكويت والسعودية والإمارات، وتتبادل الخبرات وإياهم، لاسيما أن بعضا منهم غادر لبنان قبل فترة غير بعيدة وعلى دراية عالية بكيفية عمل النظام الصحي في لبنان وسبل تحسينه».



الأكيد أن العالم شاهد على فرادة اللبنانيين وتألقهم في الشتات، وفي مقدمهم الأطباء اللبنانيون الذين يحلم كثير منهم بالعودة إلى لبنان يوما ما، وفي انتظار «هذا اليوم»، فإن الجسم الطبي اللبناني في الخارج يمضي في إبداعاته وخدماته، لكن روحه في لبنان وقلبه عليه.