عرضت عينات قمرية جمعتها المهمة «تشانغ آه-6» الصينية من الجانب البعيد من القمر، في معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء.



وقال تشانغ تاو، وهو مسؤول في الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، إن زوار المعرض تمكنوا من مشاهدة العينات عن قرب، مضيفا أنه «من المتوقع أن تثير العينات القمرية اهتماما كبيرا من الجمهور».



ويضم المعرض أيضا كبسولة العودة لمهمة «تشانغ آه-6»، والمظلة التي نقلت العينات القمرية إلى الأرض، والحاوية المغلقة المستخدمة لجمع تربة القمر.



ويقام الحدث، المعروف أيضا باسم «معرض الصين للطيران»، في الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر، بمدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.



ومنذ انطلاق المعرض عام 1996، أصبح نافذة مهمة لعرض تقنيات ومعدات الطيران والفضاء المتقدمة من داخل الصين وخارجها.