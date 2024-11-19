أسقط مجلس الشعب السوري العضوية عن نائب آخر في البرلمان الجديد، نتيجة حصوله على جنسية ثانية إلى جانب جنسيته السورية، في رابع قرار مماثل منذ انتخاب المجلس الجديد في يوليو الماضي.



وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة أمس الأول، أن «مجلس الشعب» صوت بالأكثرية على مقترح إسقاط عضوية محمد خالد بسام الزبيدي عن دائرة محافظة دمشق «قطاع ب»، بسبب حمله الجنسيتين الجزائرية والكندية إلى جانب الجنسية السورية.



ويعد الزبيدي العضو الرابع الذي يتم إسقاط عضويته في «المجلس» منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري الحالي. وقد سبق أن أسقطت عضوية كل من النائب عن مدينة دمشق محمد حمشو، والنائب عن مدينة حلب شادي دبسي في أكتوبر الماضي بسبب حصولهما على الجنسية التركية، إضافة إلى النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق مطلع الشهر الجاري.



وفي الثاني من الشهر الجاري، صدر «مرسوم رئاسي» بتحديد موعد إجراء انتخابات لملء مقعدين شاغرين: أحدهما عن دائرة حلب بعد إسقاط عضوية «دبسي»، والآخر عن دائرة طرطوس بعد تعيين النائب طوني عزيز حنا محافظا للقنيطرة. ولم يتطرق المرسوم إلى المقعد الشاغر عن مدينة دمشق بعد إسقاط عضوية «حمشو».



وتنص المادة 152 من «الدستور السوري» على أنه لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجنسية السورية، أن يتولى مناصب «رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا».