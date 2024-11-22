ناصر العرفج: نشكر الجهات الحكومية على دعمها للفعالية وندعو القطاع الخاص إلى المشاركة فيها ومتاحة لجميع القطاعات



تنطلق فعاليات «ليالي 51» التي تنظمها منصة 51 الكويتية، هذا الأسبوع لأول مرة هذا العام، وتدير وتنظم الفعالية شركة Ooredoo الكويت المتخصصة في الاتصالات، التي تتولى إدارة الحملة وتنسيق جميع الأنشطة. وتعد هذه الفعالية نقطة فارقة في تعزيز الثقافة والترفيه في الكويت، حيث تقدم برامج متنوعة ومثيرة تستمر على مدار الأسابيع المقبلة في مختلف مناطق البلاد.



فعاليات ترفيهية مميزة



تشمل الفعالية سينما خارجية تعرض فيها المسرحيات الكويتية التراثية للجمهور، بالإضافة إلى فعاليات موسيقية وترفيهية متنوعة، مع تقديم جوائز يومية عبر برامج تم إعدادها من قبل فريق Ooredoo، وتهدف هذه الأنشطة إلى جعل «منصة 51» متاحة للجميع ومساهمة في إبراز الإرث الكويتي عبر أرشيف إلكتروني مميز.



وصرح ناصر حمد العرفج، مدير أول العلاقات الاستراتيجية والابتكار في Ooredoo الكويت، قائلا: هذه الفعالية تمثل واحدة من أهم الأنشطة التي تطلقها الشركة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لقد حرصنا على إشراك جميع المؤسسات الحكومية ومختلف القطاعات لإنجاح الحدث، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين جميع القطاعات في الدولة.



وتابع العرفج: ستبدأ «ليالي 51» هذا الأسبوع مع العلم أن جميع الفعاليات مجانية ومفتوحة للجمهور، وتتنوع بين مسابقات وأنشطة تستهدف كل الأعمار، وتشمل «ليالي 51» أنشطة غير تقليدية مع تقديم جوائز مميزة لجميع الحاضرين، ونشكر دور وزارة الإعلام في دعم وإنجاح هذه الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتسعى «51» إلى إحياء أجمل المسرحيات الكويتية القديمة لتذكير الجمهور بالذكريات الجميلة، كما أدعو القطاع الخاص إلى المشاركة في هذا الحدث الذي يجمع بين المتعة والفائدة.



رعاية فعالة من القطاع الخاص



من جهة أخرى، تشارك شركة الوزان للصناعات الغذائية، الرائدة في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية تحت علامة «هكترز»، بشكل بارز في رعاية هذه الفعالية، وقال جاسم الوزان، المدير العام لشركة الوزان: نحن في شركة الوزان نؤمن بأهمية دعم الفعاليات التي تعزز السياحة الداخلية وترفع الوعي الثقافي في الكويت، رعايتنا لـ «ليالي 51» تأتي كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، وسنسهم من خلال تقديم وجبات خفيفة مجانا كنوع من الدعم لهذه الفعالية.



وأضاف الوزان: نتطلع لأن تكون هذه الفعالية محطة فارقة في إثراء الحياة الثقافية والترفيهية في الكويت، مع تقديم تجربة استثنائية للجمهور الكويتي والمقيمين.