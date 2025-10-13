أعلنت «الطيران المدني» أمس الأحد بدء النظام الأوروبي الجديد للدخول والخروج (Entry Exit System - EES) على أن يطبق تدريجيا عبر المنافذ الحدودية لدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة (شنغن) تمهيدا لتشغيله الكامل في 10 أبريل 2026.



وقال المتحدث الرسمي لـ «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لـ «كونا» إن النظام يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتطوير آليات تسجيل دخول وخروج المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، داعيا المسافرين إلى التقيد بالتعليمات المتعلقة بتطبيق هذا النظام.



وأضاف الراجحي أنه بموجب هذا النظام سيتم تسجيل بيانات المسافرين إلكترونيا عند دخولهم أو مغادرتهم دول منطقة «شنغن» بما يشمل البيانات الشخصية والبيومترية «بصمات الأصابع وصور الوجه» بدلا من الختم اليدوي المعتاد على جوازات السفر.



وأوضح أنه نظرا لتطبيق هذا النظام الجديد فمن المتوقع أن تستغرق إجراءات السفر والمراجعة الحدودية في مطارات دول الاتحاد الأوروبي وقتا أطول من المعتاد لاسيما خلال المرحلة الأولى من التنفيذ.



ودعا جميع المسافرين عبر مطار الكويت الدولي والمتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة (شنغن) إلى التقيد بالتواجد في المطارات الأوروبية قبل موعد الإقلاع بوقت كاف - لا يقل عن 3 ساعات - لضمان استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر دون تأخير. ونصح المسافرين الذين لديهم رحلات ترانزيت عبر إحدى دول منطقة (شنغن) بالتأكد من وجود فاصل زمني كاف بين الرحلات لتفادي أي تأخير محتمل ناتج عن الإجراءات الجديدة.