

آلاء خليفة



احتفت كلية الهندسة والبترول بمناسبة اليوبيل الفضي لمعرض القبول الهندسي خلال انطلاق فعاليات «معرض القبول الهندسي 25»، التي ينظمها مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، يوميا من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، بمشاركة 17 جهة تمثل مختلف الأقسام العلمية في الكلية، إلى جانب جهات من داخل جامعة الكويت وخارجها، وسط إقبال كبير من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، بهدف تعريفهم بتخصصات الكلية وأقسامها العلمية ومجالات العمل المستقبلية.



وأقيم المعرض تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. دينا الميلم، وبحضور من ينوب عنها د. أسامة العمير، نائب مدير الجامعة للتخطيط، كما حضر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.عادل حسين مال الله، والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية د.نواف الجويهل.



من جهته، أوضح القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.عادل مال الله أن الكلية تحرص على إقامة هذا المعرض سنويا بهدف توجيه طلبة الثانوية العامة نحو التخصصات الهندسية التي تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، مؤكدا أن اختيار التخصص المناسب يسهم في تحقيق الإبداع والتميز الأكاديمي والمهني، وبالتالي خدمة المجتمع والوطن.



من جانبه، أعرب القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتور نواف الجويهل عن سعادته بانطلاق المعرض في نسخته الخامسة والعشرين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تحمل طابعا خاصا كونها تمثل اليوبيل الفضي للمعرض، مؤكدا أن الهدف الأساسي استقطاب طلبة الثانوية العامة وتعريفهم بالمسارات العلمية المتنوعة في الكلية بما يعزز وعيهم الأكاديمي ويساعدهم على اتخاذ قراراتهم المستقبلية بثقة ووضوح.