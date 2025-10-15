كشفت الفنانة ميرهان حسين عن دور الصدفة في دخولها عالم الفن، مؤكدة أن البداية جاءت من بوابة الغناء وليس التمثيل، وقالت في تصريحات على هامش مشاركتها في الاحتفال بإطلاق ألبوم الفنانة مي فاروق الجديد الذي يحمل عنوان «تاريخي»: «دخلت التمثيل بالصدفة لما كنت في برنامج ستار أكاديمي لكن من البداية بحب الغناء، وإن شاء الله في مفاجأة قوية وهي إني بحضر لألبوم».



كانت ميرهان قد أثارت الجدل حول ارتباطها عاطفيا بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على الشاطئ مع شاب على أنغام أغنية عمرو دياب الجديدة «ابتدينا»، وعلقت: «ابتدينا أوي»، وهو ما تسبب في انتشار أخبار عن ارتباطها عاطفيا بالشاب الذي ترقص معه. وفي ردها الأول على تلك الأخبار، صرحت في بيان بأنها غير مرتبطة، وأن الأخبار التي انتشرت غير صحيحة، وأن الشاب الذي ظهرت وهي ترقص معه في الفيديو هو مدرب الرقص الخاص بها، وكان يعلمها رقصة الصالصا، وأنها عندما علقت على الفيديو قائلة: «ابتدينا أوي»، كانت تقصد أن الصيف بدأ.



يذكر أن ميرهان حسين انتهت أخيرا من تصوير فيلم «الغربان»، بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، ماجد المصري، الراحل جميل برسوم، صفاء الطوخي، ومن تأليف وإخراج ياسين حسن، لكن لم تعلن بعد الشركة المنتجة للفيلم عن موعد نهائي لعرضه، كما تنتظر بدء تصوير فيلم «الحارس»، بطولة: هاني سلامة، مرام علي، وليد صلاح، أحمد الرافعي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامي.