

انطلق الأربعاء الماضي في مدينة الغردقة المصرية تصوير أول مشاهد فيلم «نصيب»، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري أولى تجاربها في بطولة مطلقة داخل السينما، حيث أعلن المخرج أحمد خالد أمين عن بدء تصوير الفيلم عبر حسابه في «إنستغرام»، ونشر صورة من «الكلاكيت» وعلق قائلا: «بسم الله، دعواتكم».



وانضم إلى الفيلم رسميا كل من: معتصم النهار، رحمة أحمد، مصطفى أبو سريع، دنيا ماهر، عمر الشناوي، وجار الانتهاء من التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح.



يأتي فيلم «نصيب» بعد النجاح الكبير الذي حققته ياسمين في فيلم «المشروع X» الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، وحقق إيرادات تجاوزت 140 مليون جنيه، وشاركت في بطولته إلى جانب: كريم عبدالعزيز وإياد نصار، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بمشاركة نخبة من النجوم كضيوف شرف، بينهم: هنا الزاهد وأمير كرارة وماجد الكدواني.