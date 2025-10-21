بيروت ـ خلدون قواص



اكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، «ان الأمن والتنمية في لبنان لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل استقرار شامل وقيام الدولة بمسؤولياتها الوطنية الكاملة».



وشددا خلال لقائهما في دار الفتوى «على أهمية استقرار لبنان وأمنه لأنهما جزء من الأمن العربي، ولرسم ملامح جديدة أكثر استقرارا وإنسانية وأمان».



وحثا على دعم الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية، ومساندتها لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية انطلاقا من الخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتغليب منطق الدولة وسيادتها على كافة أراضيها.



وشجعا الحكومة «التي تتبنى نهجا يقوم على الديبلوماسية الفاعلة المتزنة لاستكمالها اتخاذ قرارات جذرية نحو الإصلاح المالي والإداري وتفعيل المؤسسات، والحوكمة الرشيدة لتحويل لبنان إلى ساحة سلام وتعاون وتنمية واستثمار وثبات الموقف وسعة الرؤية».



وتم التطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعد حرب الإبادة التي شنها العدو الإسرائيلي على غزة وما يحكى عن سلام في المنطقة، مؤكدين «ان السلام الحقيقي هو حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية».



وتطرق البحث إلى الشؤون الإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر.