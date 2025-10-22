

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في مدينة الضمير بريف دمشق نفذت عملية نوعية ناجحة ادت إلى العثور الملايين من الحبوب المخدرة.



وقالت الوزارة في بيان على معرفاتها في مواقع التواصل إن العملية أسفرت «عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش معدة للتهريب إلى خارج البلاد».



كما أعلنت العثور على أسلحة وذخائر متنوعة بحوزة مسؤول الشبكة. وأكدت الوزارة ان المواد المخدرة صودرت تمهيدا لإتلافها وفق القوانين النافذة.



وذكرت الإدارة أن المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى الأردن.