عيسى دشتي: أول رحلة بريد مسجلة بين الكويت وحلب لخدمات شركة الهند الشرقية الإنجليزية كانت في 15 يوليو 1775



استعرضت ندوة متخصصة أقامتها الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات اليوم الثلاثاء تاريخ البريد في الكويت وأبرز محطاته، حيث "جاءت أول رسالة بريدية موثقة في عام 1750 بوثائق ومراسلات شركة الهند الشرقية الهولندية".

وقال أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات عيسى دشتي خلال الندوة المعنونة "تاريخ بريد دولة الكويت من البداية إلى الاستقلال": إن رحلة البريد في الكويت مرت بعدة مراحل متغيرة منذ البداية إلى الاستقلال متأثرة بعوامل سياسية واقتصادية إقليمية وعالمية تطورت معها إلى أن وصلت لمرحلة التأسيس والاستقرار حتى يومنا هذا.



واستعرض دشتي خلال الندوة انتقال مركز البريد من البصرة الى الكويت أكثر من مرة بسبب خلافات سياسية وانتقال شركة الهند الشرقية الإنجليزية ودار المعتمد البريطاني إلى الكويت ونقل الخدمات البريدية إليها موضحا أن "أول رحلة بريد مسجلة بين الكويت وحلب لخدمات شركة الهند الشرقية الإنجليزية كانت في 15 يوليو 1775".



وذكر أن "أول طوابع ظهرت في الكويت في عام 1923 عليها اسم الملك جورج الخامس وأن أول رحلة بريد جوي بين بغداد والكويت كانت بتاريخ 7 يناير 1933 وحملت 53 رسالة وأن أول رحلة بريد جوي بين الكويت و(كلكتا) الهندية بتاريخ 16 يوليو 1933 وفي نفس العام تم إرسال بريد من الكويت إلى نيوزيلندا متضمنا 31 رسالة وفي نهاية عام 1937 توقفت خدمات البريد الجوي المباشرة من الكويت مما اضطر إلى إرسال البريد الجوي برا إلى البصرة ومنها إلى دولة الكويت".



وأضاف أن "الحكومة الكويتية أصدرت مجموعة طوابع بريدية من غير قيمة اسمية تحمل صورة الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح خلال الأعوام 1947 - 1950 بمناسبة عيد الجلوس لحاكم الكويت وفي كل عام كان يصدر طابع بريدي واحد وكانت توزع هذه الطوابع على المواطنين دون مقابل للصقها على الرسائل الصادرة من الكويت بجانب الطوابع البريطانية الرسمية الموشحة باسم الكويت في تلك الفترة".



واستطرد قائلا "في عام 1956 بدأت الحكومة الكويتية الاستعداد لاستلام إدارة البريد وكانت الخطوة الأولى هي تدريب عدد من الموظفين على خدمات البريد وفي 1 فبراير 1958 ثم تأسيس إدارة البريد الوطنية لاستلام الخدمات البريدية المحلية مع افتتاح أول مكتب بريدي وطني في ساحة الصفاة قرب وزارة المالية (مكتب بريد الصفاة)".



وذكر أنه "في 31 يناير 1959 أوقف استخدم الطوابع البريطانية الموشحة باسم وعملة الكويت رسميا وفي 1 فبراير 1959 استلمت حكومة الكويت إدارة خدمات البريد بشكل كامل وتم افتتاح مكتب البريد العام وأصدرت بنفس اليوم مجموعة طوابع كويتية تتكون من 13 طابعا بالعملة الرسمية للكويت في تلك الفترة وهي الروبية والبيزة" إلى أن تم إصدار العملة الوطنية الكويتية لتكون قيمة الطوابع بالفلس والدينار الكويتي.