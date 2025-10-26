مليارات التمويلات البنكية تدعم طفـــــرة البناء غير المسبوقة في البلاد

المدن الإسكانية الذكية ترسم ملامح الجيل الجديد من العمران الكويتي

من «جنوب المطلاع» إلى «نواف الأحمد».. خريطة عمرانية جديدة

زخم متزايد في مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارية

تشكل المناطق الإسكانية الجديدة في الكويت أحد أبرز محركات التوسع العمراني خلال السنوات المقبلة، إذ تمثل استجابة استراتيجية للنمو السكاني المتزايد والطلب المستمر على السكن الحديث.



لكن الأثر لا يتوقف عند حدود توفير وحدات سكنية جديدة، بل يمتد ليطول النشاط الاقتصادي والإنشائي في البلاد، بدءا من شركات المقاولات والمقاولين المحليين، مرورا بقطاع التشطيبات الداخلية والخارجية، ووصولا إلى أسواق مواد البناء من إسمنت وحديد وسيراميك وكهرباء وألمنيوم.



ومع بدء تنفيذ وتسليم المدن السكنية الكبرى، يتوقع أن تشهد السوق المحلية زخما متزايدا في المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارية، بما يعزز من مساهمة قطاع الإنشاء في الناتج المحلي، ويحفز النمو في القطاعات غير النفطية.



خطة توسع حضري غير مسبوقة



تضم خطة الكويت للتوسع الإسكاني مدنا قائمة تحت التنفيذ مثل «جنوب المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد»، إلى جانب مدن جديدة قيد التخطيط تشمل «الخيران ونواف الأحمد والصابرية».



وتقدر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إجمالي عدد القسائم المخططة ضمن هذه المشاريع يبلغ نحو 247.8 ألف قسيمة على مساحة عمرانية تقارب 570 كم2، أي ما يعادل نحو 3% من إجمالي مساحة البلاد.



يذكر ان قائمة الانتظار الإسكانية بلغت حتى الآن أكثر من ١٠٣ ألاف طلب، وهو ما يبرز الفجوة الإسكانية التي تستهدف هذه المشروعات معالجتها.



البنوك تواصل دعمها للقطاع الإنشائي



يواصل القطاع الإنشائي في الكويت جذب اهتمام البنوك المحلية التي تواصل توجيه التمويلات لدعم المشاريع العمرانية والتطويرية في البلاد، وخلال يوليو الماضي، بلغت قيمة التمويلات المقدمة من البنوك المحلية - للمقيمين وغير المقيمين - نحو 367.3 مليون دينار، ما يعكس استمرار النشاط الائتماني الموجه إلى مشاريع البناء والتشييد.



وعلى أساس سنوي، سجلت تمويلات القطاع نموا لافتا بلغ 192.7 مليون دينار، بنسبة 110.3% مقارنة بمستواها في يوليو 2024، وهو ما يؤكد تزايد الثقة في سوق الإنشاءات المحلية واستمرار الطلب القوي على تمويل المشاريع العقارية والبنى التحتية.



وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وصل إجمالي التمويلات المقدمة من البنوك إلى القطاع الإنشائي إلى نحو ملياري دينار، في حين بلغ إجمالي التمويلات خلال عام 2024 نحو 3.86 مليارات دينار، بما يعكس الزخم المتواصل في منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الكبرى وشركات المقاولات العاملة في السوق المحلي.



انعكاسات عمرانية واقتصادية



فتح مناطق جديدة للتنمية يعني بالضرورة خلق فرص ضخمة أمام مختلف قطاعات الاقتصاد، فمن المتوقع أن تواكب المشاريع الإسكانية أعمالا واسعة لشق الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء وبناء المرافق العامة الحديثة وتطوير أنظمة النقل الذكية.



ووفق بيانات بنك الكويت الوطني، سجل ناتج قطاع الإنشاءات نموا سنويا بلغ 38.7% عام 2024، ما يعكس الأثر المباشر للمشاريع الكبرى على النشاط الاقتصادي، كما تمثل هذه المشاريع فرصة استراتيجية أمام شركات المقاولات المحلية وموردي مواد البناء، إضافة إلى تحفيز سوق الخدمات المساندة مثل اللوجستيات والنقل والمقاولات المتخصصة.



تحسين جودة الحياة



على الصعيد الاجتماعي، تمثل المدن الجديدة نقلة نوعية في تكوين مجتمعات أكثر توازنا، إذ ستسهم في تمكين الأسر الشابة عبر تسريع وتيرة التخصيص وتوفير خيارات سكنية متنوعة، مع تحسين جودة الحياة من خلال المرافق العامة والحدائق والمدارس والمراكز الصحية، ما يقلل الضغط على العاصمة والمناطق الحضرية القديمة.



مدن ذكية ومستدامة



يراعي التخطيط الحديث للمدن الجديدة معايير الاستدامة البيئية والمكانية، فعلى سبيل المثال صممت مدينة جنوب سعد العبدالله لتكون مدينة ذكية، تعتمد على أنظمة إدارة للطاقة والمياه والنقل، وتشجع على المشي داخل الأحياء، حيث قرب المدارس والأسواق من مناطق السكن يقل الاعتماد على السيارات وتنخفض الانبعاثات الكربونية.



وإجمالا، تمثل المدن الإسكانية الجديدة في الكويت مشروعا اقتصاديا وتنمويا متكاملا أكثر من كونها مجرد خطة إسكانية، فهي تعني نشاطا متزايدا في قطاع المقاولات، ونموا في الصناعات المساندة، وتحولا عمرانيا نحو مدن أكثر استدامة وذكاء، وفي الوقت ذاته تفتح التشريعات الجديدة مثل قانون الرهن العقاري آفاقا تمويلية حديثة من شأنها دعم هذه التحولات وتسريع وتيرتها.