الانضمام إلى أهم المؤشرات العالمية انطلاقاً من مرونة وقوة نموذج أعمال الشركة

السعي نحو قيادة القطاع العقاري لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق رفعة الكويت وتنميتها المستدامةالشركة أحرزت تقدماً لتحقيق أهداف الاستدامة وارتفع تصنيفها في مؤشر MSCI

الأفنيوز- الكويت أول مجمع تجاري في الكويت يحصل على شهادة LEED الفضية

بخطوات ثابتة واستراتيجية مدروسة وإنجازات متصاعدة خلال رحلة عمرها يتجاوز 60 عاما، نجحت «المباني» منذ تأسيسها عام 1964 في أن تبني قاعدة قوية كشركة رائدة في مجال استثمار وإدارة وتطوير المشروعات العقارية، كما تتعاون مع شركائها ضمن مشروعات عقارية جديدة ومبتكرة تخلق قيمة لمساهميها والمجتمع، وتتميز هذه المشروعات بخصائص ومواصفات عالمية من حيث الإبداع، الجودة والتميز في التصاميم، مع ضمان عوائد مجزية على الاستثمار، حيث تسعى المباني نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة.



وقد تم إدراج شركة المباني في القطاع العقاري بسوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1999، وهي مصنفة حاليا ضمن مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، وهو سوق النخبة الذي يضم الشركات الأكثر سيولة والأكبر من حيث القيمة السوقية، كما انضمت الشركة لأهم المؤشرات العالمية وذلك يبرهن على مرونة وقوة نموذج أعمالها وكفاءة إدارة رأس المال، كما يعكس الاستقرار المؤسسي الذي ترسخت دعائمه على مدى تاريخ الشركة الممتد منذ تأسيسها، مما يعزز ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد في الاستثمار بالشركة من جهة، كما ينعكس ذلك إيجابيا على أداء الشركة من جهة أخرى.



وتعمل المباني تحت ثلاثة خطوط رئيسية، وهي تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، إدارة وتشغيل المجمعات التجارية، وتصميم وإدارة المشاريع.



شراكات إستراتيجية وخطط توسعية



يقع المقر الرئيسي لشركة المباني في الكويت، كما تتواجد الشركة في عدة دول أخرى، وشراكات إستراتيجية، وهي شركة شمول القابضة «بين شركة المباني، مجموعة الفوزان ومجموعة الشايع»، وشركة الصروح للإدارة «بين شركة المباني، مستثمرين في قطاع العقارات البحريني ومجموعة الشايع».



«المباني» شريك في التنمية الوطنية



تؤكد شركة المباني التزامها الراسخ بأهمية المساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية ودعم رؤية الكويت المستقبلية من خلال التوسع المستمر في مشاريعها الاستراتيجية داخل دولة الكويت. وتنطلق الشركة في هذا التوجه من رؤيتها الرامية إلى الإسهام في دعم مكانة الكويت الإقليمية، عبر تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة عمرانية حديثة تواكب التطور العالمي وتطوير مشاريع عمرانية وتجارية حديثة ورائدة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى جودة الحياة في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما تحرص شركة المباني على تنفيذ مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعكس حرصها على المشاركة الفاعلة في تحقيق رفعة الكويت وازدهارها المستقبلي، مما يجعلها شريكا أساسيا في مسيرة ازدهار الكويت وتنميتها المستدامة.



رحلة «المباني» والاستدامة



تتبنى الشركة في جميع أعمالها وتعاملاتها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تعد العوامل الرئيسية لتحقيق الاستدامة، كما تسعى إلى قيادة القطاع العقاري نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وتدرك «المباني» أن الاستدامة رحلة وليست وجهة، ولذلك، فإنها تلتزم بالتحسين المستمر لأداء الاستدامة لديها، حيث ان هدفها الرئيسي خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم موظفوها وعملاؤها ومساهموها والمجتمعات التي تعمل فيها.



وقد أحرزت «المباني» تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، حيث تبذل جهودها في مختلف المجالات، مثل الاستثمارات المستدامة، الحد من انبعاثات الكربون، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلا عن تشجيع التنوع والإدماج في مكان العمل، وتأسيس لجنة مخصصة للاستدامة (ESG)، وتماشي دليل المشتريات المستدامة مع معايير الإدارة البيئية، السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الرشوة، بالإضافة إلى أتمتة كاملة لعمليات الدفع وطلبات الشراء، ومواصلة شركة المباني واجباتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال استضافة وإقامة فعاليات شملت العديد من المجالات الوطنية، الصحية، الإنسانية، الثقافية، التوعوية والبيئية.



ارتفاع التصنيف في مؤشر MSCI



وتماشيا مع خطة الاستدامة التي تلتزم بها شركة المباني والسعي نحو الالتزام بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحقيق الريادة في تصميم الطاقة والبيئة وبناء المشاريع المستدامة، فقد أحدثت «المباني» إنجازا جديدا في مجال الاستدامة، حيث ارتفع تصنيف الشركة إلى BBB في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفي تأكيد جديد على التزام المباني بالمشاريع المستدامة، وريادتها في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع عملياتها التشغيلية ومبادراتها الاستراتيجية.



ويمثل ارتفاع تصنيف «المباني» في مؤشر MSCI دليلا واضحا على التزام الشركة العميق بالريادة في الاستدامة العقارية، كما يعكس هذا الإنجاز متانة المنظومة المؤسسية للشركة وكفاءة كوادرها، وإدراكها العميق لمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع. كما يعزز هذا التصنيف سعي الشركة نحو المضي قدما في تقديم مشاريع مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر توازنا للأجيال القادمة.



إصدار تقرير الاستدامة إلكترونياً



وتأكيدا على الالتزام بممارسات الأنشطة التجارية المستدامة، فقد أطلقت شركة المباني تقرير الاستدامة الثامن إلكترونيا، وذلك التزاما بنهج الشركة للحفاظ على البيئة. ويلخص هذا التقرير إنجازات وأداء «المباني» خلال عام 2024 فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تعد الاستدامة جوهر استراتيجية المباني وجزءا لا يتجزأ من عمليات الشركة التجارية، كما توجه جهود الشركة نحو تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.



ومن خلال تقرير الاستدامة الثامن، فقد أكدت «المباني» التزامها بالشفافية والنمو المسؤول، بالإضافة إلى الاستدامة باعتبارها دليلا استراتيجيا، حيث تم إعداد هذا التقرير بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الكويت الجديدة 2035، بالإضافة إلى إرشادات بورصة الكويت لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

مشاركة «المباني» في المؤتمرات دعماً للشراكة

انطلاقا من دعم شركة المباني للشراكة بين القطاع العام والخاص وما ينتج عنها من مشاريع تنموية تصب في مصلحة الدولة، فقد شاركت «المباني» خلال عام 2025 ضمن حلقات نقاشية خلال فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار«تطوير عقاري لإسكان مستدام»، كما شاركت كراع بلاتيني في مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي انطلق تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد». وقد كانت مشاركة قيادات المباني إيجابية متمثلة في محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس إدارة شركة المباني ووليد خالد الشريعان الرئيس التنفيذي لشركة المباني. حيث أشار محمد الشايع إلى أن القطاع الخاص شجاع وجريء وقادر على الإبداع والابتكار، ويمتلك أفضل الخبراء والمهندسين على مستوى العالم، وتمكن القطاع الخاص من استقطاب العديد من الشباب الكويتي للعمل فيه. كما أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، وهناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، حيث تبحث الصناديق الخليجية الكبرى عن عوائد مجزية، وتمتلك الكويت مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار.



وقد عبر الشايع عن امتنانه لجهات الدولة لتوفير الفرصة للحديث والنقاش بين القطاع العام والخاص والتشاور لمصلحة الكويت من أجل التعاون والتطوير، وعبر عن إقبال شركة المباني على الحضور والمشاركة في تلك الحلقات النقاشية للخروج بنتائج مثمرة.



كما أوضح وليد خالد الشريعان أن القطاع الخاص مستعد ليضع يده مع القطاع العام لابتكار وتنفيذ مشاريع ناجحة ومبتكرة تعود بالنفع على الدولة وتحقق مكاسب لكلا الطرفين. وأوضح الشريعان أن هناك عوامل أساسية عدة تؤثر على اتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص، ويعد أبرز هذه العوامل حجم المشاريع التي تعمل الشركة على تشييدها، حيث يلعب دورا مهما في تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع مناسبة للاختيار والتنفيذ أم لا، كما يعد عامل الوقت والإطار الزمني ودراسة الجدوى لإنجاز المشروع، عوامل مهمة للغاية لاتخاذ القرارات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص. وحول التحديات التي قد تواجه مشاريع القطاع الخاص، فلا بد أن يكون المشروع ذا عائد وربح مثالي يستحق الدخول في تلك الفرصة الاستثمارية، وينبغي دراسة كل العوامل التي قد تؤثر على المشروع خلال مراحل إنجازه.

جوائز مشاريع المباني مؤخراً

٭ جائزة التميز في تنمية الاقتصاد: فازت شركة المباني بجائزة التميز عن مشروع الأفنيوز- الكويت.



٭ جائزة العقارات العربية: فازت المرحلة الثانية من الأفنيوز- البحرين بجائزة العقارات العربية عن فئتي أفضل تصميم معماري للترفيه وأفضل تطوير تجاري.



٭ الاعتماد الماسي وأعلى تقييم: ضمن مبادرة المول المعزز للصحة من مكتب المدن الصحية التابع لوزارة الصحة الكويتية.



٭ 3 ميداليات تميز: في إدارة النفايات، إجراءات الأمن والسلامة والطوارئ، والخدمات المجتمعية (منافذ خدمة المواطن).



جوائز فندق والدورف أستوريا:



٭ شهادة المفتاح الأخضر: تكريما لجهود الفندق في تعزيز الاستدامة.



٭ دليل فوربس للسفر: فندق خمس نجوم، والدورف أستوريا الكويت.



٭ دليل فوربس للسفر: سبا خمس نجوم، سبا والدورف أستوريا.



٭ جوائز سبا العالمية: أفضل سبا فندقي في الكويت وفي المنطقة.



٭ جوائز لوكسوري: أفضل فندق فاخر في الكويت.



٭ شهادة الآيزو 14001:2015: نظام إدارة البيئة.