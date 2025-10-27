

حقق النصر فوزه السادس تواليا منذ انطلاق الموسم اثر تغلبه على مضيفه الحزم 2-0 السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم. سجل البرتغالي جواو فيليكس (25) ومواطنه كريستيانو رونالدو (88) الهدفين.



ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، محكما قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة وبفارق 3 نقاط عن التعاون الثاني، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 5 نقاط في المركز الرابع عشر.



وحافظ فيليكس على صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه.



وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة القادسية وضيفه الأخدود.



ورفع التعادل رصيد فريق القادسية إلى 14 نقطة في المركز الرابع فيما حصد الأخدود النقطة الأولى ليحتل المركز السابع عشر.



كما فرض ضمك التعادل 1-1، على مضيفه الشباب في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض.



تقدم الشباب بهدف البلحيكي يانيك كاراسكو (45+6 من ركلة جزاء) ورد ضمك بهدف الهولندي ويسلي هوديت (45+9 بالخطأ في مرماه).



وبهذا التعادل رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما رفع ضمك رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.