نفت وزارة الاقتصاد والصناعة وجود أي تغيير على سعر الخبز العادي وذلك بعد اللغط الذي اثاره اعلانها تسعيرة جديدة للخبز «التجاري» والمسمى سياحي.



فقد أعلنت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها في موقع «فيسبوك» تحديد «سعر مبيع ربطة الخبز التجاري للمستهلك بـ 5500 ليرة سورية من كوات المخابز التجارية»، وأضافت ـ بحسب البيان ـ ان السعر لدى المعتمدين يرتفع إلى 6000 ليرة سورية.



واثار القرار استياء لدى المتابعين لجهة غلاء الاسعار الذي تشهده البلاد وانضمام الخبز إلى المواد الغذائية الاساسية التي زادت اسعارها، حيث ان سعر ربطة الخبز في المخابز العامة يبلغ 4000 ليرة و5000 لدى المعتمدين، مما اضطر القيمين على صفحة الوزارة إلى التوضيح ردا على التعليقات وكتبت: للتوضيح لم يطرأ أي تغيير على سعر ربطة الخبز «العادي».