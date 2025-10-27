القاهرة - محمد صلاح



تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن فيلمها الجديد «السادة الأفاضل»، وقالت: «العمل جماعي، ومهما زادت مساحة الأدوار أو قلت، الحكاية كلها متشابكة مع بعض صح، فضلا عن أن عمر أهمية الدور ما كانت بمساحته، لكن بقيمته، الفيلم مش لفنان بعينه، لكنه عمل جماعي متميز، عبارة عن مجموعة من الفنانين متقابلين في عمل، وكل واحد ليه تأثير، ولو ماكنتش هأثر ماكنتش شاركت، فالدور مش بحجمه لكن بقدر تأثيره في تضفيرة العمل».



وأضافت ناهد، خلال استضافتها في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»: «من ضمن أمنياتي اللي تحققت في الفيلم هو إني أشتغل مع المخرج كريم الشناوي، لأنه بيحب الممثل وبيخليه يحس إن دوره أهم دور، وأنا ماحستش إن دوري صغير أو كبير، لأن الفيلم أحداثه بتجري في وقت قصير جدا، وبتدور في مكان واحد، فبالتالي مفيش حد دوره صغير أو كبير، لأن الأحداث كلها بتحصل في يوم واحد».



وأردفت السباعي: «الناس كلها بتشارك وبتسلم لبعض، ومن أصعب أيام التصوير إننا كنا كلنا بنستلم من بعض ونسلم لبعض، حد داخل وحد خارج، وكنت سعيدة بكمية الفنانين، دخلنا البروفة وشوفنا بعض، جالنا حالة انبهار وكنا بنقول لبعض: إيه ده إنت معانا؟ إحنا مع بعض؟».