عثر على أقدم شجرة عرعر في الصين خلال مسح علمي في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب البلاد.



وتم تحديد شجرة العرعر التي يبغ عمرها 916 عاما واسمها العلمي جينيبروس برزيوالسكي وتعرف أيضا بشجرة عرعر تشيليان، خلال مسح علمي في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين. وأعلنت سلطات الغابات المحلية مؤخرا أن الشجرة تقع في بايشوشان داخل حوض تشايدام وتعد حاليا أقدم عينة معروفة من نوعها. وتم إجراء المسح من قبل مكتب الغابات والمراعي بمدينة دهلينغها في ولاية هايشي ذاتية الحكم لقوميتي منغوليا والتبت، حيث ركز على جانبين رئيسيين وهما التفتيشات الميدانية والتحليل المختبري للعينات. ومن خلال فحص 87 عينة من عينات الأشجار والعينات القرصية، حدد الباحثون التركيب العمري لشجرة العرعر هذه في بايشوشان. وكشفت نتائج المسح عن أن ما يقرب من 2.3 % من أشجار العرعر التي شملها المسح لا تقل أعمارها عن 500 سنة، و13.8% تتراوح أعمارها بين 300 و499 سنة، و83.9 % تتراوح أعمارها بين 100 و299 سنة.