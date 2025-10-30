كشفت الفنانة زينة عن تعرضها لإصابة مؤلمة في الركبة أثناء تصوير مسلسلها الجديد «ورد وشوكولاتة»، الذي يعرض خلال أيام عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكدة أنها أصيبت بشرخ رغم استعدادها المسبق للمشاهد الصعبة وتدريبها المكثف لتفادي أي إصابات، ورغم الألم والعلاج المستمر منذ نحو شهر، قررت استكمال التصوير حفاظا على التزاماتها وضمان عرض المسلسل في موعده.



وروت زينة تفاصيل إصابتها قائلة إنها تعرضت لـ «شرخ في الركبة» أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة، وقالت عبر حسابها في «إنستغرام»: «أصبت بشرخ في الركبة رغم استعدادي المسبق للمشاهد الصعبة»، لافتة أنها أجرت بروفات كثيرة لتفادي أي إصابات، لكنها فوجئت بالإصابة مع بداية التصوير، موضحة أن الشرخ استمر لأكثر من شهر وما زالت تتلقى العلاج اللازم، لكنها واصلت التصوير حرصا على استمرار جدول العمل دون تعطيل، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا وحركات معقدة ضمن بعض المشاهد، وهو ما جعلها تتعامل مع الألم كجزء من مسؤولياتها الفنية.



وتدور أحداث مسلسل «ورد وشوكولاتة»، بحسب مجلة «سيدتي»، في إطار درامي اجتماعي مشوق حول رجل مهووس بالسيطرة وتملك زوجته، إلى حد الإهانة المستمرة، فيما تعاني الزوجة من صراع نفسي مرير يقودها نحو مأساة إنسانية، مستوحاة من قصة إعلامية شهيرة قتلت على يد زوجها، وتحولت إلى قضية رأي عام.



والمسلسل من تأليف: محمد رجاء، إخراج: ماندو العدل، يشارك في بطولته إلى جانب زينة كل من: محمد فراج، مريم الخشت، ومها نصار، وغيرهم.