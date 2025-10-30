

القاهرة - أحمد صبري



التقى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بارونيس سميث وزيرة التعليم البريطانية، وذلك على هامش مشاركة مصر في المؤتمر السنوي «Going Global» الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني.



حضر الاجتماع السفير أشرف سويلم، سفير مصر بالمملكة المتحدة، ود.مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.رشا حسين، المستشار الثقافي بلندن، ومارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني بمصر، وهبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني بمصر.



في بداية اللقاء أشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في البلدين.



وأكد د.أيمن عاشور أن تدويل التعليم هو أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسلطا الضوء على اهتمام مصر بالتعليم العابر للحدود، خاصة وأن نحو نصف أفرع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر هي جامعات بريطانية، مما جعل مصر تتقدم لتحتل المركز الرابع بدلا من المركز الخامس، في ترتيب الدول التي تحتضن «التعليم البريطاني العابر للحدود» على مستوى العالم، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن University UK International لتصبح مصر مركزا للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، حيث تستضيف حاليا العديد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.



وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالتعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال الربط بين البرامج التعليمية والصناعة، والتي تعتبر المملكة المتحدة رائدة في هذا المجال، مستعرضا أهمية المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».



وفي سياق متصل، التقى د.أيمن عاشور بالدكتورة ستيلا كريستي نائبة وزير التعليم الإندونيسي، والتي أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة مصر في «التعليم العابر للحدود» ورغبتها في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجالات بحثية مختلفة مرتبطة بتكنولوجيا الطاقة، والزراعة، والموارد الطبيعية الرئيسية مثل المعادن.



ورحب د.أيمن عاشور بإمكانية زيادة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية بناء قنوات تعاون متعددة وخاصة في مجالات البحث العلمي، والتشجيع على استقبال الهيئة المعاونة من الجامعات الإندونيسية لاستكمال الدراسات العليا بمصر.



ووجه د.أيمن عاشور الدعوة لوزير التعليم الإندونيسي لزيارة مصر في شهر يناير المقبل، لحضور ملتقى «Deep Dialogue» الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.



جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي «Going Global» يضم قادة الجامعات وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل التعليم العالي وتوسيع نطاق «التعليم العابر للحدود»، كما يعكس التوجه المصري نحو تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع نطاق التدويل وربطه بسوق العمل، من خلال مبادرات واضحة ومعتمدة.