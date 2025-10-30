

انطلاقا من التزامها المستمر بدعم الرياضة وتمكين المرأة الكويتية، شاركت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية كراع استراتيجي في النسخة الـ 14 من سباق RoadRush للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز في الكويت والمنطقة الذي يحتفي بشغف المرأة بعالم السيارات والسرعة.



أقيم السباق في مدينة الكويت لرياضة المحركات على مدى يومين، حيث تنافست المتسابقات على مضمار مخصص مجهز بمعايير الأمان الدولية، وتنوعت الفئات المشاركة بين محترفات وهواة في سباقات السيارات، ما أتاح للمتسابقات عرض مهاراتهن في أجواء حماسية آمنة وسط حضور جماهيري كبير من العائلات ومحبي رياضة السيارات.



وإلى جانب المنافسات، شهد الحدث تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المصاحبة، منها مسابقات وجلسات تعريفية عن السلامة على الطرق وتجارب للمطاعم المحلية والعالمية. وشهد اليوم الأول حفلا غنائيا قدمه كل من الموسيقي شون بول والفنان بدر الشعيبي، واختتم المهرجان بحفل موسيقي أحياه الفنان ماجد المهندس وسط تفاعل واسع من الجمهور.



جناح تفاعلي مميز



تواجدت AUM في الفعالية من خلال جناح تفاعلي خاص جذب الزوار من مختلف الأعمار، حيث أتيح للحضور تجربة جهاز محاكاة قيادة سيارات «الفورمولا 1» عالي التقنية، كما قدم جناح AUM تجربة ترفيهية مميزة من خلال لعبة «سين جيم»، حيث استمتع المشاركون بالإجابة عن أسئلة رياضية متنوعة في جو مليء بالتحدي والمرح، ما أتاح لهم فرصة التفاعل والتعلم في آن واحد. وأكدت AUM أن رعايتها ومشاركتها في RoadRush تأتي ضمن استراتيجيتها لترسيخ دور المرأة الكويتية في مختلف مجالات الحياة، لاسيما الرياضية، عبر دعم مبادرات تبرز مواهبها وتمنحها منصة للإبداع والتعبير عن الذات.



طلبة AUM يعيشون تجربة السيارات الرياضية



كما أتاحت الجامعة للطلبة فرصة مرافقة سائقين محترفين وتجربة القيادة في سيارات رياضية فاخرة من طراز بي إم دبليو M5، وتويوتا Supra وماكلارين، في تجربة وصفت بأنها مزيج من الحماس والتعليم.



فقد قال الطالب سلطان الريس «كانت التجربة مذهلة، والأجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية. شكرا لـ AUM على الفرصة الفريدة لتجربة السيارات».



فيما عبرت الطالبة شيخة الزويد قائلة «شكرا AUM لمنحكم هذه الفرصة الفريدة لنا للاستمتاع بهذه الفعالية المميزة، فهذه أول مرة لي أجرب فيها تجربة سباقات السيارات».



أما الطالب عبدالعزيز مصطفى فأشاد بتنظيم جناح AUM والهدايا المميزة التي أهديت للزوار، كما شكر الجامعة على منحهم الفرصة لتجربة قيادة سيارات فاخرة وسريعة.



AUM.. شريك في الريادة وتمكين الأجيال



من خلال مشاركتها المتكررة في فعاليات رياضية ومجتمعية كبرى، تثبت AUM التزامها الراسخ بدعم الشباب والمرأة في الكويت، إيمانا منها بأن التعليم لا يقتصر على القاعات الدراسية، بل يمتد ليشمل تجارب عملية تعزز روح القيادة والإبداع والمسؤولية الاجتماعية.

