قال وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى إن بلاده تعيش حاليا مرحلة انتقالية بالغة التعقيد، لكنها تتجه نحو ترسيخ مفهوم الحرية الإعلامية وبناء إعلام احترافي ومسؤول.



وأضاف وزير الإعلام السوري في تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» على هامش مشاركته في الملتقى الإعلامي العربي ببيروت «بالنسبة لنا كسوريين، فإن هامش الحرية يعد أحد أبرز مكتسبات ثورة 2011، لذلك نسعى اليوم لترسيخ هذه الحرية من خلال تنظيم العمل الإعلامي، بما يسمح بالاستثمار أكثر فأكثر في حرية الصحافة، وفي الوقت ذاته بناء صحافة احترافية وموضوعية تحترم مبدأ أن تكون بناءة ومسؤولة».



وتابع «النهج الجديد للحكومة نهج غير تدخلي، سواء في الإعلام أو على مستوى فلسفة الدولة. نحاول أن نبلور نموذجا جديدا يعلي قيمة الحرية ويستثمر فيها، ويفسح المجال أمام وسائل الإعلام الخاصة والعامة والأجنبية للعمل داخل سورية».



وأشار إلى أن سورية تسعى للانتقال من الإعلام الرسمي التقليدي إلى إعلام يعكس صوت المجتمع بكل أطيافه، ويتيح المجال للأصوات الناقدة أيضا، مؤكدا أن «وجود الإعلام في المرحلة الانتقالية قد يكون متعبا، لكن غيابه سيكون كارثيا. لا يمكن أن نصل إلى سورية الجديدة من دون مساحة كبيرة لحرية الإعلام. هامش الحرية الذي أنتجته الثورة السورية من أهم إنجازاتنا التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها».