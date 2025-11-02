

عبرت الفنانة آمال ماهر عن ضجرها من الشائعات المتكررة حول زواجها، مؤكدة أن ابتعادها عن الأضواء جعل حياتها الخاصة مادة لفضول الجمهور، وقالت: «من كتر ما بيتقال إني اتجوزت، بقيت أزهق ولم اعد أرد، الناس بتحب تعرف تفاصيل عنك فبتتخيل حاجات».



وأضافت آمال، في تصريحات تلفزيونية، أن طبيعتها الهادئة تجعلها تفضل البقاء بعيدة عن الأضواء، موضحة: «أنا بحب الهدوء، أتفرج على مسلسل وأشرب قهوتي، أروح الساحل يومين وأرجع، ومبحبش الكلام الكتير»، لافتة إلى أن مشوارها الفني كان مليئا بالتحديات، لكنها تعتبر حب الناس وتعاطفهم معها أكبر مكافأة حصلت عليها.



وكشفت ماهر أن الفنانة إليسا كانت سببا في دفعها لإعادة اكتشاف نفسها فنيا بعد صدور ألبوم «أيامي بيك»، قائلة: «إليسا استفزتني استفزاز حلو، وخلتني أدور على كيان آمال، ومن هنا طلع ألبوم أعرف منين اللي كان نقطة تحول في حياتي».



أما عن كواليس بعض الأغنيات الشهيرة، فأوضحت أن أغنية «يا ريتك فاهمني» التي غنتها أنغام كانت لها في الأساس، وكان من المقرر طرحها ضمن ألبومها «ولاد النهارده»، لكن النصيب لم يشأ ذلك، مشيرة إلى أن أغنيتي «ملهمته الوحيدة» لأصالة و«احتمال وارد» لسميرة سعيد كانتا أيضا من بين الأغنيات التي كانت مرشحة لألبوماتها المقبلة، مؤكدة أنها تشعر بالامتنان لكل من يعتبرها جزءا من عائلته، قائلة: «الناس بيشوفوني واحدة منهم، مش بس فنانة بيحبوها، ودي عندي أغلى حاجة».