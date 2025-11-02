

ثامر السليم



أقامت كلية الصيدلة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت لقاءها السنوي لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وذلك برعاية وحضور القائم بأعمال عميد الكلية د.سارة الغنام، وبمشاركة مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث د.ناصر التناك، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي د.دلال الطويل، إلى جانب العمداء المساعدين، والعميد السابق د.ميثم خاجة، والمدير الإداري يعقوب معرفي. وأشادت الغنام بالجهود المبذولة في دعم نمو كلية الصيدلة، داعية الحضور إلى تعزيز روح الفريق ومواصلة العمل بروح المبادرة والابتكار، بما يحقق تطلعات الكلية نحو التميز الأكاديمي والبحثي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز ريادي في التعليم الصيدلاني على المستويين المحلي والإقليمي.