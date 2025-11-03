أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق.



وذكرت وزارة الداخلية، في حسابها لدى منصة «فيسبوك»، أن المواد المضبوطة تضمنت 323 كفا من مادة الحشيش المخدر، ونحو 35 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، كانت مخبأة داخل أحد القبور في المنطقة.



وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت استنادا إلى معلومات ميدانية دقيقة، لافتة إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها للكشف عن جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع.