القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات



نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بحدوث انفجار أمس الأول بالطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية.



وأكد المصدر ـ بحسب اليوم السابع الاخباري ـ أن المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2015، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك، وأن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو «قديمة»، والادعاء بكونها حديثة، وهو ما يدركه الرأي العام.



وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.