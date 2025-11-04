أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عشرات من المشتبه بهم في قضية فساد محتملة داخل الاتحاد العام لنقابات العمال «الهستدروت».



وقالت الشرطة في بيان «أوقف محققو وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، عشرات الذين يشتبه في تورطهم في فساد واحتيال وإساءة الأمانة، بالإضافة إلى غسل الأموال وانتهاكات ضريبية».



وأضاف البيان «التحقيق السري، الذي استمر على مدار العامين الماضيين، يركز على مسؤولين كبار في الهستدروت، وسلطات محلية، وشركات عامة، والذين يشتبه في تلقيهم رشاوى ومزايا من رجال أعمال مقابل دعم مصالحهم وتحقيق مكاسب مالية».



ويعد الهستدروت، الذي تأسس عام 1920 في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين حينها ويضم أكثر من 800 ألف عضو، أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل ويلعب دورا رئيسيا في المجتمع.



ومن بين المعتقلين وفقا للتقارير الإعلامية الاسرائيلية، رئيس «الهستدروت» أرنون بار دافيد والذي مدد توقيفه لثمانية أيام.



وردا على الاعتقالات، أصدر اتحاد نقابات العمال بيانا قال فيه «نحن نتعاون مع السلطات. ويستمر الهستدروت في أنشطته وتقديم الخدمات بشكل طبيعي».



وخضع رئيس بلدية كريات غات كيفر سويسا وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستجواب أيضا.



ويعتبر سويسا أول مسؤول منتخب يعلن عن استجوابه من قبل الشرطة في إطار القضية المتعلقة بالفساد.