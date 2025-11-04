

عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية م.حمد الحمد عن آخر موعد تسليم العمل للهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات الجدد الكويتيين وغير الكويتيين وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026.



وأوضح الحمد، في كتاب وجهه لوكيل الشؤون الإدارية والتطوير الاداري، أن آخر موعد تسليم العمل للهيئة التعليمية للكويتي يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بينما آخر موعد تسليم العمل للهيئة التعليمية لغير الكويتيين يوم الخميس 4 ديسمبر 2025. وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية أن هذه المواعيد تأتي في إطار خطة الوزارة لتنظيم إجراءات تعيين المعلمين الجدد واستكمال ملفاتهم الإدارية والفنية قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على توحيد الإجراءات وضمان جاهزية جميع الكوادر التعليمية في مدارسها، داعية في الوقت نفسه جميع المعلمين الجدد، سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين، إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تأخير في اعتماد مباشرتهم أو استحقاقاتهم المالية.‫