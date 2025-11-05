

استقبلت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS وفدا من مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية OCIS في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين منذ 1997 وشهدت الزيارة فعالية ومعرضا تعريفيا في مبنى المؤسسة استعرض رسالة المركز وشراكته الراسخة مع المؤسسة.



وقالت المؤسسة في تصريح صحافي إن الفعالية تناولت مسارات التعاون مع المركز في التعليم والبحث والنشر، ودور «مكتبة الكويت الوطنية» في دولة الكويت في حفظ الإرث المعرفي وإتاحته.



وأوضحت أن كلمة المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان جاءت احتفاء بالشراكة التاريخية وبمرور أربعين عاما على تأسيس المركز، واستعرضت خلالها هذه الشراكة بين الجانبين منذ «برنامج الكويت الدولي للدراسات الإسلامية»، مؤكدة ما أتاحته هذه الشراكة من دعم للبحث العلمي والحوار الحضاري وتمكين للمواهب والباحثين.



وأفادت المؤسسة بأن مدير مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية د.فرحان نظامي قدم كلمة أكد فيها عمق التعاون مع المؤسسة وامتداده عبر برامج الزمالات والدعم العلمي، وشهدت الأمسية كلمات لعدد من المتحدثين من المستفيدين من دعم الكويت وبرامج التعاون العلمي التي ترعاها المؤسسة مع المركز، حيث عرضوا تجاربهم في المشاريع البحثية والتبادل الأكاديمي والنشر العلمي، والأثر الذي حققته هذه البرامج في مساراتهم العلمية والتعليمية.



وخلال الزيارة، جرى الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية للتحول الرقمي لـ«مكتبة الكويت الوطنية» بما يتيح رقمنة المحتوى التراثي وإتاحته للجمهور والباحثين عبر منصات رقمية متقدمة.