تنطلق في مدينة اسطنبول السبت المقبل الدورة السادسة للمعرض الدولي للكتاب العربي بمشاركة 250 دار نشر من 23 دولة من بينها الكويت، بعد غياب دام عامين بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن المنسق العام للمعرض محمد أغير أقجة قوله ان المعرض العربي للكتاب بعنوان «حلق بالمعرفة» يستمر حتى 17 اكتوبر، متوقعا ان يتجاوز الحضور حوالي 100 ألف زائر.



واعتبر المسؤول التركي أن المعرض يعد إحدى الفرص الذهبية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى بين المشاركين من مختلف الثقافات.



وأوضح أن المعرض الدولي يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية واحتفالات توقيع كتب إلى جانب تنظيم المحاضرات والندوات في مختلف القضايا والمجالات الفكرية والعلمية والثقافية والأدبية.



وأضاف المنسق العام اقجة أن كتاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنسخته العربية والذي يحمل عنوان «من الممكن الوصول الى عالم أكثر عدلا» سيكون متاحا في المعرض لما يمثله من أهمية بالغة لإبراز قيم العدالة الاجتماعية.