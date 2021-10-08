مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الأولمبي مساء اليوم مواجهات الدور التمهيدي من منافسات المجموعة الأولي لبطولة غرب آسيا في لقاء يجمعه مع منتخب عمان، حيث يخوض الأزرق المباراة وفي رصيده نقطة واحدة، بينما يدخل المنتخب العماني برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر المجموعة المنتخب اليمني بـ 4 نقاط بعد أن حقق المفاجأة في الجولة الثانية بالفوز على عمان بهدف دون رد وخسارة منتخبنا أمام الأردن.



حسابات معقدة



وتعقــدت حســابات منتخبنا الأولمبي في التأهل إلى الدور الثاني وذلك بعد خسارته أمام الأردن 1-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ستاد الأمير سعود بن جلوي بمدينه الدمام في إطار منافسات الجولة الثانية، وبهذه الخسارة توقف رصيد منتخبنا عند نقطة واحدة ويتوجب عليه اليوم تحقيق فوز مع نسبة من الأهداف ليعزز حظوظه في المنافسة على مركز أفضل ثان.



وفي مواجهة الأزرق مع الأردن، أنهى منتخبنا الشوط الأول بهدف رائع لعيد الرشيدي (7) من تمريره ناصر فالح الرائعة خلف المدافعين، حيث قدم عرضا متوازنا هجوميا ودفاعيا وأحسن لاعبو خط الوسط حسين أشكناني وناصر فالح تغطية المساحات والتقدم للمساندة الهجومية، كما أجاد الظهير راشد الدوسري في تقدمه الهجومي وسدد المدافع يوسف الحقان كرة قويه تصدي لها الحارس على دفعتين (22) ولم يحتسب الحكم محمد عيسى ركلة جزاء صحيحه لمنتخبنا بعد أن أرسل حمد القلاف كرة عرضية أبعدها المدافع الأردني فاضل هيكل باليد مع اعتراض لاعبينا والجهاز الإداري لكن الحكم أصر على قراره بعدم وجود مخالفة (35).

في المقابل كان «النشامى» خطرا في الشوط الأول بطلعاته الهجومية، وأهدر يزن النعيمات فرصة سانحة، حيث مرت كرته بجوار القائم الأيسر للحارس خالد العجاجي (11)، وفي الشوط الثاني ومن كرة حرة خدعت دفاعات الأزرق والحارس سجل مهند أبو طه هدف التعادل (57) ومن دربكة داخل المنطقة سجل محمد أبورزق الهدف الثاني للأردن (87) لتنتهي المباراة بخسارة مؤثرة للأزرق.