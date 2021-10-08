يعقوب العوضي



فاز كاظمة على برقان بنتيجة 28-24 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع «البرتقالي» رصيده الى 4 نقاط بينما يبقى رصيد برقان خاليا، وفي لقاء آخر حقق الكويت فوزا متوقعا على الفحيحيل بنتيجة 39-32، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 4 نقاط فيما يبقى رصيد الفحيحيل خاليا.



الى ذلك، عقد اتحاد اليد مؤتمرا صحافيا صباح امس برئاسة أمين السر قايد العدواني وأعضاء مجلس الإدارة مشعل القبندي وطلال العتيبي لتقديم المؤسسات التجارية الست الراعية للدوري والمنتخبات الوطنية وأنشطة الاتحاد خلال الموسم الحالي وهي: بنك بوبيان وشركات الخليج للتأمين ووينرز العالمية والمواشي وحديد الكويت وكوت الغذائية، حيث تناول المؤتمر دور الشركات الراعية للبطولات المحلية والتطور الذي شهدته اللعبة والاتحاد مع انطلاقة الموسم الحالي.



واعلن العدواني عن وجود مكافآت تحفيزية مالية مقدمة من الشركات الراعية للمسابقات المحلية مخصصة للاعبين والحكام، بالإضافة إلى تخصيص جائزة أفضل لاعب في ختام كل جولة من الدوري الممتاز بنسخته الـ 55، كما كشف عن وجود مسابقات وفعاليات للجماهير الحاضرة بغرض زيادة الحضور والارتقاء بالمستوى التشجيعي للفرق في سبيل النهوض باللعبة، مضيفا: «نحتاج إلى الدعم بأنواعه ومفخرة كبيرة لنا أن تدعم الشركات الكويتية شبابنا الرياضي، وهذه مبادرة تحسب لها».



وعبر المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام عن سعادة البنك بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد.

وشدد على أنها استثمار في الرياضة، خصوصا أن دور البنك ليس تجاريا أو مصرفيا بحتا، بل يمتد إلى الجانب الاجتماعي، كما نرغب في الاستمرار بهذا الجانب وان نشهد موسما ناجحا في الدوري الممتاز.



بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين، علي الهندال ان شركته مؤمنة بأن دعم الرياضة، ومنها كرة اليد جزء من مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن شراكتها هذه ليست الأولى من نوعها، بل إنها تأتي عقب خطوة مماثلة مع اللجنة الأولمبية الكويتية. وأضاف الهندال: «نؤمن بأن الشخص الرياضي الناجح هو إنسان ملتزم ونظيف الكف، وسيكون جزءا من مبادراتنا».



من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة وينرز العالمية فهد البكر، أن شركته كانت مهتمة بشكل دائم بالجانب الرياضي، سواء كرة القدم من قبل، وحاليا كرة اليد، مفيدا بأن هذه الشراكة تنبع من الإعجاب باتحاد كرة اليد وإنجازات منتخباته.



إلى ذلك، أشاد المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات التجارية في شركة المواشي، عبدالهادي بولند، بالأداء الرائع وإنجازات لعبة كرة اليد التي رفعت رأس الرياضة الكويتية في جميع المحافل الدولية، وأسس اتحادها منتخبا نسائيا واعدا، مضيفا أن دعمها واجب وطني.