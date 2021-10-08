هادي العنزي



بالرميات الثلاثية من مختلف الجهات والدفاع القوي والتنوع الهجومي، تخطى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره الجزائري وداد بوفاريك 98-77 نقطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة العربية الـ 33 للأندية لكرة السلة، ليواجه مساء اليوم نظيره الزهراء التونسي الذي تأهل بدوره إلى نصف النهائي بعد تجاوز الفتح المغربي 82-80 في قمة مغاربية خالصة.



كما سيشهد الدور نفسه قمة مصرية مثيرة تجمع الاتحاد السكندري، مستضيف البطولة وحامل اللقب، مع نظيره الأهلي المصري، وذلك بعد أن حجزا مقعديهما عقب تغلبهما على الوكرة القطري وبيروت اللبناني تواليا.



وقد قدم الكويت أوراق اعتماده الرسمية للمنافسة على اللقب العربي.



وقد أشرك المدرب الألماني بيتر شومرز أغلب عناصر «العميد» على مدار الأشواط الأربعة منعا لإرهاق اللاعبين وتجنبا للإصابة قبل مواجهة الدور نصف النهائي، وتمكن الكويت من الخروج متقدما في الربع الأول بفارق 5 نقاط، وزاد من



الفارق قبل انتهاء النصف الأول من المباراة إلى 14 نقطة (50-36)، ولم يستطع الفريق الجزائري العودة للمنافسة في الربع الثالث بعدما واصل أبناء الكويت تألقهم دفاعا وهجوما لينتهي بفارق 9 نقاط (74-65).

وجاء الربع الأخير تتويجا لجهود الكويت، بعدما اقتنع لاعبو «بوفاريك» بعدم قدرتهم على مجاراة بطل الخليج، لينتهي اللقاء بفوز كويتي صريح.