أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الموسم الثالث من بطولة بلايستيشن «فيفا 21» لعملاء «حسابي» للشباب والتي أقيمت في معرض KFH Auto، وشهدت إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة ضمت اكثر من 60 لاعبا ضمن 32 فريقا.



وجاءت البطولة ضمن إطار برنامج شامل من الأنشطــة والفعاليـــات والمسابقات المخصصة لعملاء حسابي، وتأكيدا على اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا التي تلائم احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم، لاسيما أن الاهتمام بالشباب من ابرز محاور استراتيجية «بيتك»، ويندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة.



وتضمنت البطولة جوائز نقدية تفوق قيمتها 1000 دينار للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى، بالاضافة الى جوائز وهدايا للجمهور.



وتوج المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، الفائزين بالمراكز الأولى الذين أشادوا بدورهم بالتنظيم المتميز للبطولة، وأثنوا على جهود «بيتك» في دعم اهتمامات الشباب عبر أنشطة وفعاليات مختلفة.



حملات حصرية للشباب



ويولي «بيتك» اهتماما كبيرا بالشباب من خلال إطلاق العديد من الحملات الحصرية مثل: حملة «اربح مع حسابي» التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ 3 سيارات Jeep wrangler سنويا و120 جائزة نقدية بقيمة 250 دينارا لعشرة فائزين شهريا.

وكذلك حملة «خلها على حسابي» بالتعاون مع عصير الضاحية ومطاعم Pick والتي بموجبها يمكن لعملاء حسابي الطلب مجانا كل أربعاء من عصير الضاحية وكل خميس من Pick. ولاقت الحملة ترحيبا كبيرا من الشباب وتفاعلا ايجابيا على حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي.



ونظم «بيتك» لعملاء حسابي ولشريحة الشباب النسخة الرابعة من مسابقة «قد التحدي» بالتعاون مع نادي «فلير فتنس» الرياضي.

وقد أقيمت المسابقة في نادي «فلير فتنس» في منطقة الشويخ بمشاركة اكثر من 100 متسابق.

وجرى تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى، بجوائز نقدية من «بيتك»، بالإضافة الى حصول الفائز بالمركز الثالث على اشتراك بوجبات صحية لمدة شهر من Macro.



عروض وخصومات ومفاجآت



ويواصل «بيتك» حملة «حاسبين حسابك» التي تشمل باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والعروض والخصومات والمفاجآت الأولى من نوعها والجوائز غير المسبوقة لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من أشهر وأهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.



كما يواصل «بيتك» جهوده في توفير الدعم والمساندة لمبادرات الشباب والمساهمة في تشجيع وتنمية إبداعاتهم وإبراز مواهبهم وتقدير إنجازاتهم بمختلف المجالات.