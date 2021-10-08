يعقوب العوضي



اعتذر المحترف البحريني في صفوف برقان علي ميرزا عما صدر منه خلال مباراة كاظمة، حيث أكد احترامه للمدرب سعيد حجازي وتاريخه الكبير في اللعبة، وأن الحوار مع حجازي في الوقت المستقطع في المباراة جاء بدافع الحرص على مصلحة الفريق والظفر بنقطتي اللقاء دون المساس أو التدخل في شؤون المدرب، مشيرا إلى أن أجواء المباراة الحماسية والشد والتوتر أضفت على النقاش القليل من الحدة غير المقصودة.



وقال: «إن المناقشة بين اللاعب والمدرب في أمر ما يحدث كل الألعاب وفي كل الأوقات سواء في المباريات أو التدريبات، إلا أن القرار يبقى للمدرب في نهاية المطاف».