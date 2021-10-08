هادي العنزي



تمكن الجهاز الإداري للملاكمة بنادي الصليبخات برئاسة ناصر منسي من التعاقد مع المدرب المصري د.أحمد سعيد لتولي القيادة الفنية للعبة بمختلف مراحلها السنية، وجاءت تعاقد إدارة الصليبخات مع سعيد، نظرا لما يمتلكه من سيرة ذاتية وخبرات كبيرة سواء خلال مسيرته كلاعب او في مشواره التدريبي.



وقد أثنى بطل أفريقيا والعرب السابق في الملاكمة المدرب على حفاوة الاستقبال من قبل رئيس مجلس إدارة الصليبخات سعد عناد، ومسؤولي الملاكمة بالنادي، مضيفا: «أسعى لتقديم موسم استثنائي مع الصليبخات في مختلف المراحل السنية، وتحقيق أفضل النتائج مع الفريق بتعاون الجميع»، لافتا إلى



أن تطور الملاكمة في الصليبخات من شأنه أن يعود بالفائدة على منتخبات الملاكمة.