أعلن أمين السر العام في النادي الكويتي للريشة الطائرة محمد عبدالهادي أن بطولة الكويت المفتوحة للريشة الطائرة ستنطلق 15 الجاري بمشاركة 15 دولة، موضحا أن البطولة ستقام كل جمعة على مدى 3 أسابيع حيث ستقام البطولة النسائية يوم الجمعة 22 الجاري، ومنتخبات الشباب تحت 17 عاما في 29 الجاري.



وأوضح عبدالهادي أن منافسات البطولة ستقام على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، كما عبر عن سعادته باستضافة الكويت للبطولة، مؤكدا قدرة الكويت على استضافة البطولات بشكل لافت خصوصا في ظل الدعم الكبير من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية.