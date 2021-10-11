يعقوب العوضي



تقام مساء اليوم مباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلعب في الأولى القرين (دون نقاط) مع العربي (نقطتان) في الـ5.30 مساء، فيما تجمع المباراة الثانية بين الفحيحيل (بلا رصيد) والسالمية (4 نقاط) في الـ7.30 مساء.

ويسعى القرين إلى تعويض خسارتيه في الجولتين السابقتين أمام القادسية بنتيجة 31 - 25، ومن كاظمة بنتيجة 30-24، ويعتمد مدرب الفريق راتكو دوكوفيتش على كل من المحترفين نيفين جيباتوفيتش ومحمد الجيلاني الى جانب ناصر الدوسري، وفهد العميري، وسلمان الشمالي، وعبدالله الحمادي، ومشعل السويلم، ومبارك العنزي والحارس عبدالله الصفار.



وفي المقابل، يأمل العربي في مداواة جراحه إثر خسارته من السالمية في الجولة الماضية (26 - 22)، ويسعى المدرب نيناد كلجيك الكرواتي إلى إيجاد الطريقة المباشرة للعودة إلى جادة الانتصارات، ويعتمد على كل من المحترف الإيراني سجاد أستكي، والأوكراني إيفجن بونينكو، الى جانب كل من مهدي الحداد، وجسام شاكر، وأحمد حسين، وعبدالله مصطفى، وناصر العنزي، ونصير حسن، وحبيب بولند.