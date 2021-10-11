هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية من نظيره الأهلي السعودي في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس الأول على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، إذ سجل هدفي الأهلي السعودي في القمة الخليجية الودية الحسن نداو (19)، وحسين المقهوي (61).

وقد جاءت المواجهة ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الدوري في الكويت والسعودية.



ويعود وفد السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف مساء اليوم، بعدما أدى مناسك العمرة في الديار المقدسة مساء أمس، وتبادل اليوسف ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي محمد الديني الدروع التذكارية قبل بداية اللقاء.



وقد شهد الشوط الأول تكافئا فنيا وبدينا بين الفريقين، إذ سعى خلاله مدرب السالمية حاتم المؤدب للاطمئنان على القدرات الهجومية للفريق بعدما زج بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي حيث أشرك الثلاثي حسين الموسوي، ونايف زويد، والبرازيلي باتريك فابيانو في خط المقدمة، لكن الخروج بهدف أو أكثر لم يكن متاحا لصلابة دفاع الأهلي، وتمكن لاعب الأهلي الحسن نداو من التسجيل ليضع فريقه في المقدمة.



ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني عندما ضاعف المقهوي النتيجة لمصلحة فريقه. وفي المجمل، عادت القمة الكويتية - السعودية بكثير من الفوائد على الفريقين.