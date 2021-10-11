هادي العنزي



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل معسكره التدريبي في تركيا بالتغلب على نظيره العمرانية سبور التركي 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول في اسطنبول، اذ سجل هدفي «الأشاوس» عبدالعزيز القطان، ويوسف بادي، على أن يعود الفريق مساء اليوم، ليخوض غدا أولى مبارياته في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية مع التضامن على ستاد نادي الشباب.



وقد لعب الفحيحيل 3 مباريات ودية في تركيا، تعادل في الأولى مع «ليكين» الغابوني 3-3، وفاز على «علم دار» التركي 2-1، وقد أشرك المدرب الوطني ظاهر العدواني جميع اللاعبين المختارين للمعسكر، سعيا للوصول إلى أفضل توليفة متناسقة ومنسجمة قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الممتازة نوفمبر المقبل، إذ يسعى «الأحمر» لتقديم مستويات متميزة في جميع بطولات الموسم الحالي، وتأكيد جدارته بالبقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة للموسم الثاني على التوالي، خاصة أن الفريق شهد تغيرات كثيرة بعدما قام الجهاز الإداري بإبرام العديد من التعاقدات المحلية في فترة الانتقالات الصيفية.