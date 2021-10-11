أسامة المنصور



تنافس الكويت في الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة التي تستضيفها مدينة BAION الاسبانية التي ستنطلق صباح الجمعة المقبلة وتستمر ليومين، اذ تشهد هذه الجولة مشاركة أكثر من 15 فريقا جميعهم من الفرق المحترفة يمثلون أوروبا في حين يمثل الكويت كل من مصطفى دشتي وملاحه أحمد أبل على متن زورق يحمل رقم 12 وبحجم 5.26 أقدام وبدر الدوسري وملاحه محمد العماني على متن زورق يحمل رقم 24 وبحجم 26 قدما والزورقان تم تزويدهما بماكينة ذات حجم 250 حصانا.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» أكد البطل مصطفى دشتي ثقته بتحقيق لقب كويتي جديد رغم صعوبة المنافسة، مشيرا إلى أن الاستعدادات كانت على حجم المنافسة فكلا الزورقين يعتبر من الزوارق حديثة الصنع والمتطورة من حيث التصميم الخارجي فتم إعداد الزوارق من مصنع «جرانر» الاسباني، وهو متخصص في صناعة وتجهيز مثل هذا النوع من الزوارق السريعة.



وعن طبيعة السباق، علق دشتي قائلا: مؤكد أن لكل سباق ظروفه الخاصة، ويجب علينا أن ندرس تماما هذه الظروف، فهذه الجولة ستقام في بحر مفتوح وحسب المعلومات الأولية هناك أمواج متلاطمة يجب علينا أن ندرك التعامل معها من خلال توزيع الأوزان داخل الزورق على اعتبار أن السرعة القصوى التي من المفروض أن نصل إليها هي 82 ميلا بحريا، أي ما يعادل 130 كيلومترا بالساعة، وعليه هناك خطة تم الاتفاق عليها وسنصل من خلالها إلى نتيجة إيجابية.