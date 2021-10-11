استكمل المنتخب الكويتي للدراجات المائية المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي مشوار تألقه في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية المقامة حاليا في ولاية أريزونا الأميركية بتحقيق 3 ميداليات إضافية إلى جانب 5 سابقة وبمجموع 8 ميداليات (6 ذهبية - فضيتين)، وذلك إثر فوز بطل أبطال العالم محمد بوربيع بالمركز الأول في فئة سوبر الستوك للمحترفين، وفوز البطل العالمي عبدالرحمن غازي العمر بالمركز الأول في فئة 1100 ستوك للمحترفين، وفوز البطل العالمي سالم المطوع بفضية فئة البرو أم سوبر ستوك، فيما سيختتم المنتخب مشاركاته في خوض بوربيع والعمر سباق فئة (برو جي بي) لكبار المحترفين والمطوع سباق فئة برو ام ستوك.



وكان المنتخب قد حقق في بداية منافسات البطولة 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، حيث استطاع البطل العالمي المتألق يوسف بيان الخلفان تحقيق 3 ميداليات ذهبية في أول مشاركة له وذلك في فئة الجالس 1100 ستوك للمبتدئين، وفئة الجالس ريك لايت للهواة وفئة الجالس 1100 ستوك للهواة، كما حقق البطل العالمي محمد جاسم الباز ذهبية الجالس محدود التعديل للمبتدئين، فيما استطاع البطل العالمي راشد عبدالله الراشد تحقيق فضية فئة الجالس المفتوح سي سي للهواة.



من جانبه، أشاد رئيس وفد المنتخب عبدالوهاب العمر بما تم تحقيقه من ميداليات واحتكار للمراكز الأولى، معربا عن تقديره وشكره وأعضاء الوفد للدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة ومن الجهات الراعية.