تألق متسابقا رياضة الموتوكروس الكويتيان براك الجسمي وعمر المدلج، في الجولة الأولى من بطولة «سواب موتو» للدراجات النارية المقامة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وحققا نتيجتين رائعتين، عندما أحرز الجسمي المركز الأول في الترتيب العام في فئة Vet Open والمركز الثالث في فئة +30 Novice بعد منافسة صعبة أدت إلى سقوطه في إحدى المنعطفات ولكنه أكمل السباق محافظا على المركز الثالث، بينما حقق المدلج في مشاركته الأولي المركز الرابع في فئة +25 Novice.



وتعتبر هذه أول مشاركة للمدلج في بطولة «سواب موتو» بالولايات المتحدة الأميركية، حيث أعرب عن صعوبة الحلبات وتضاريسها وبوجود كم كبير من المشاركين.



وإجمالا، تعتبر البطولة من أصعب بطولات الدراجات النارية من نوعها في الولايات المتحدة والعالم، ورغم أنها قاربت العام الخامس على انطلاقتها، فإن هذه البطولة المحلية في ولاية كاليفورنيا، مازالت محط اهتمام العالم وهي عبارة عن 5 جولات، يتضمن كل منها 34 فئة عمرية.