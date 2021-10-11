مبارك الخالدي



وجه مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أحمد النجار تحية شكر وعرفان إلى إدارة نادي الشباب.



وقال النجار عبر اتصال مع «الأنباء»: «باسم إدارة النادي العربي نتقدم بالشكر والتقدير لادارة نادي الشباب التي وفرت لنا كل المستلزمات المطلوبة لإطلاق تدريبات الأخضر على ستاد نادي الشباب نظرا لانشغال ستاد صباح السالم بأعمال زراعة البذرة الشتوية والتي من المقرر أن تستمر شهر كاملا».

وأضاف: «يواصل الفريق تدريباته بغياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأولمبي وهم: حسين أشكناني وبندر السلامة وعبدالرحمن الشرهان وكذلك اللاعبون المحترفون الدوليون لتواجدهم مع منتخبات بلادهم التي تشارك في تصفيات كأس العالم، وهم السنوسي الهادي وأيمن محمود وعلاء الدالي»، مشيرا إلى التزام كل لاعبي «الأخضر» بحضور التدريبات تحت قيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا.



وفي جانب متصل، طمأن النجار الجماهير العرباوية على سلامة اللاعب سلمان العوضي الذي تعرض لإصابة أثناء التدريبات، مضيفا: «تم نقل اللاعب على الفور بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العدان حيث أجريت له فحوصات كاملة كانت نتائجها مطمئنة للغاية حيث خرج اللاعب بكامل عافيته إلى المنزل».



كما ضم النادي امس لاعب خط الوسط مواليد ٩٩ خالد طارق المرشد الى صفوف الفريق الاول قادما من القادسية.