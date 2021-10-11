طيبة الخميس: أخذنا مناهج التعليم الموروثة ونقلناها في الصــفوف المجهزة بالمعامل الصوتية والآيبادات والبرامج التعليمية الإلكترونية لتكون جاذبة لجميع الأعمار



«الماهر الصغير في الحفظ والتحبير» الأول في الكويت بمميزاته التي ينفرد بها عن بقية الأندية وحلقات القرآن

أكثر من 1067 مشتركة في 6 مشاريع و29 خاتمة للقرآن منهن 16 حافظة حاصلة على الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم



اجرت التحقيق: ليلى الشافعي



أخذ مركز حفاظ البيان التابع لجمعية الصفا الخيرية على عاتقه أشرف مسؤولية نحو رعاية أهل القرآن ونشر علومه بين أفراد المجتمع ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعاتهم، معتمدا على طرق معاصرة تحاكي الواقع، لتجمع بين الأصالة والعصرية.

«الأنباء» التقت مديرة مركز حفاظ البيان طيبة الخميس، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



كيف جاءت فكرة المركز وما أهدافه؟



٭ مركز حفاظ البيان هو مركز قرآني تابع لجمعية الصفا الخيرية الإنسانية، يتبع الأساليب الأكاديمية في تعليم القرآن الكريم من خلال البرامج وورش العمل والمشاريع عميقة المحتوى، الجديدة في طرق التعليم، التي تجمع بين الاصالة والحداثة، لتحقيق نهضة قرآنية برؤية عصرية. ويتكون من ثلاثة مراكز رئيسية وهي: مركز مشاريع الكبار، ومركز مشاريع الصغار، ومركز التعليم عن بُعد (الأونلاين).

ويستقطب الأعمار ابتداء من ثلاث سنوات ونصف السنة في برنامج تأسيس على حفظ القرآن، ويتدرج الى أعمار النساء الكبيرة، التي تصل الى نهاية السبعينيات في حلقات الحفظ الحر ومشاريع الختمة.



طرق عصرية



وماذا عن شعاركم «نهضة قرآنية.. برؤية عصرية» ماذا تعنون بها؟



٭ قام المركز بتسخير الوسائل التقنية في تعليم القرآن الكريم، فلم تعد الطرق التقليدية في تعليم القرآن في الحلقات جاذبة للاطفال والفتيات، مع أنها هي الأصل الذي تربينا عليه وحفظنا فيه القرآن، لكننا أخذنا مناهج التعليم الموروثة ونقلناها في الصفوف المجهزة بالمعامل الصوتية والآيبادات والبرامج التعليمية الالكترونية، حيث تم تغيير نمط جميع المشاريع القرآنية لتكون جاذبة لجميع الأعمار، ولتواكب تطور العالم نحو التكنولوجيا.

كما سعينا الى إيجاد المركز الذكي الذي يتواصل داخليا في الأمور الإدارية، ومع الطلبة في الأمور التعليمية، عبر وسائل التواصل الالكترونية الجديدة، والتي تعد هي الاولى من نوعها على مستوى المراكز القرآنية داخل الكويت والمؤسسات الخيرية.



وما أقسام مشاريع الصغار التي تقدمونها في مركز حفاظ البيان، وما التجديد فيها؟



٭ تنقسم مشاريع الصغار الى مشروعين رئيسيين هما:



1 - مشروع ولدان.



2 - مشروع الماهر الصغير في الحفظ والتحبير.



وقد صُبت أفكار التجديد للمشاريع في إيجاد بيئة مثالية تعليمية وتربوية تجمع بين استخدام برامج الكترونية جديدة، تستخدم في المسابقات والمنافسات لمادة القرآن الكريم، مع توفير مناهج ومحاضن تربوية خصبة، لاكتساب الطفل الأخلاق والقيم لإنشاء جيل صالح يتحلى بالسلوك القرآني والخلق القويم.



مشروع ولدان



من المستهدف من مشروع ولدان؟



٭ مشروع ولدان هو مشروع تأسيس الطفل على الحفظ وقراءة القرآن الكريم من جزء عم وهو الجزء الثلاثون، يستقطب الأطفال من عمر 3.5 سنوات الى 8 سنوات، والتعليم فيه يجمع بين المتعة والاتقان، بحيث فكرته تكون كناد تعليمي تربوي، فيه العديد من الأنشطة الترفيهية التي يكتسب من خلالها الطفل القيم التربوية، ويتعلم أساسيات قراءة وكتابة اللغة العربية ويحفظ القرآن.



وماذا عن مشروع الماهر الصغير في الحفظ والتحبير؟



٭ يعتبر المشروع الاول من نوعه على مستوى الكويت بمميزاته التي ينفرد بها عن بقية الأندية وحلقات القرآن.. وأبرز ما يميزه: (استخدام التكنولوجيا في الحفظ والمراجعة - الاهتمام بالجانب التربوي - منهج النسخ - المنهج الشرعي - المعمل الصوتي).



وهو يعتبر برنامج ختمة للقرآن الكريم يستقطب الطفل من عمر 8 سنوات ليبدأ مشوار الصقل والتكوين في الشخصية الصالحة الحافظة لكتاب الله الملمة بالعلوم الشرعية المبسطة التي ترسم له ملامح الدين الإسلامي الذي يجمع بين الوسطية والاعتدال.



وما المشاريع التي يقدمها قطاع مشاريع الكبار في مركز حفاظ البيان؟



٭ نقدم في مشاريع الكبار برامج متعددة تخدم فئة النساء من سن 18 عاما وما فوق، وهذه تعتبر شريحة كبيرة جدا في المجتمع الكويتي، تتطلع الى تقديم أفضل خدمة لتعليم القرآن الكريم، ونحن هنا بدورنا نسعى دائما لتقديم الأفضل من خلال برامج متنوعة تتناسب مع ظروف الحياة المختلفة للمرأة سواء كانت امرأة عاملة أو ربة منزل أو طالبة في الجامعة، حيث نقدم برامجنا بما يتناسب مع الجميع كبرنامج الماهرة لحفظ القرآن الكريم كاملا من سورة الفاتحة الى سورة الناس، وذلك خلال فترة زمنية محددة أقلها سنتان وأكثرها 10 سنوات، بالإضافة الى برنامج التعليم الفردي والذي يلاقي اقبالا واسعا ولله الحمد، حيث إنه يركز بشكل دقيق على الحافظة من حيث الأداء حفظا وتلاوة، وينقلها من مستوى مبدئي الى مستوى متقدم، بمتابعة دقيقة ومنهجية خاصة، وأيضا الحلقات الجماعية التي تدخل ضمن برنامج «فهل من مدّكر» والتي يتم فيها حفظ أجزاء أو سور من القرآن الكريم.



ما أبرز إنجازاتكم في مركز حفاظ البيان لهذا العام؟



٭ على مستوى إنجازات عام 2021، فمنذ انضمامنا الى جمعية الصفا الخيرية الإنسانية في شهر مارس الماضي وحتى يومنا هذا، فقد التحقت معنا 1067 مشتركة في 6 مشاريع مختلفة، كما أقمنا دورتين تدريبيتين، فكان الانجاز بفضل الله في حفظ 6174 صفحة ومراجعة 10823 صفحة مع تعليم عدة علوم قرآنية مختصة في مجال التفسير والرسم العثماني.



كذلك فقد ختمت 3 حافظات القرآن الكريم كاملا في مشروع الماهرة، و5 حافظات أخريات أتممن مراجعة القرآن كاملا من خلال مشروع امسكي عقالها للمراجعات المكثفة.



والتحق 710 أطفال معنا في 5 مشاريع مخصصة لحفظ وتعليم القرآن، فكان الإنجاز بحفظ 1463 صفحة ومراجعة 3287 صفحة، مع تعليم علوم شرعية مبسطة مثل الفقه والتفسير والعقيدة والتجويد والقيم التربوية الإسلامية.



ومنذ نشأة حفاظ البيان كان لمشروع الختمة للكبار - مشروع الماهرة - إنجاز نوعي بختم 29 حافظة القرآن كاملا، وحصول 16 حافظا على الإجازة بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم في روايتي حفص وشعبة عن الإمام عاصم من خلال مشروع السند والقراءات، كما أتمت أكثر من 12 حافظة مراجعة القرآن كاملا من خلال مشروع الحفظ المكثف.



مميزات



ما الذي يميزكم عن بقية المراكز المختلفة؟



٭ استطاع مركز حفاظ البيان أن يثبت وجوده ونجاحه في دولة الكويت في فترة زمنية قياسية وهذا بسبب ما تميزنا به من احتضان للحافظة منذ بدء دخولها في رحلة حفظ القرآن الكريم، وصولا الى إجازتها بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال تقديمنا لحلقات قرآنية عميقة في المحتوى التعليمي وبأساليب مبسطة وميسرة للحافظات، كمنهج الرسم العثماني، وهو من العلوم القرآنية التي لا غنى لحافظ القرآن عن تعلم أساسياتها: حيث من خلاله تستطيع الحافظة تدوين المصحف كاملا بخط اليد، وهذا بدوره يساعد على التثبيت في الحفظ وعلى تنمية مهارة اللغة العربية وتطويرها، بالإضافة الى اهتمامنا الكبير في تحسين التلاوة وتعلم أساسيات التجويد من الجانب النظري والعملي.



كما نتميز بتقديم برامج موسمية كمعتكفنا الرمضاني السنوي الذي تجاوز الحضور فيه العام السابق 3000 مشتركة من مختلف دول العالم بالإضافة الى برامجنا الصيفية المكثفة للحفظ والمراجعة.



وما جديدكم لهذا العام؟



٭ اعتدنا دائما أن نقدم الجديد والمميز للحافظات واستهللنا هذا العام بمشروع صحبة الحفاظ، والذي لاقى إقبالا كبيرا، حي تجاوز التسجيل فيه عدد 120 حافظة خلال الساعات الأولى، والذي بدوره يهدف الى تهيئة البيئة المناسبة والمعينة لتعاهد القرآن مع صحبة مميزة من الحافظات والمعلمات المتقنات، في جو مليء بالإيمانيات والمتابعة والتحفيز.

بالإضافة الى انطلاق حلقاتنا الفصلية المتخصصة في تصحيح التلاوة لجميع المستويات، وهذا نابع من اهتمامنا بعلم التجويد وتلاوة القرآن الكريم بالشكل الصحيح الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم.



كيف يمكن التواصل معكم؟



٭ ندعو الجمهور الكريم الى متابعة جديد أنشطة مركز «حفاظ البيان» عبر حساباته في وسائل التواصل [email protected]، بالإضافة الى التواصل معنا عبر الخطوط الساخنة المخصصة لاستفساراتهم: 25311247 - 90949327.



وتشريفنا بالزيارة في مقر المركز بمنطقة اليرموك قطعة 3 شارع 1 جادة 2 منزل 10.



وأتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين والداعمين للعمل الخيري والدعوي في الكويت، وأخص بالشكر جمعية الصفا الخيرية الإنسانية التي احتضنت هذا المشروع القرآني الرائد، كما أشكر جميع الأخوات المشرفات والإداريات والمعلمات، والشكر موصول الى أولياء الأمور لثقتهم بنا، كي يستمر عطاؤنا في خدمة القرآن الكريم، كما نشكر صحيفة «الأنباء» على هذه الاستضافة.