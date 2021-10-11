انطلقت الدورة السادسة للمعرض الدولي للكتاب العربي في مدينة اسطنبول بعنوان (حلق بالمعرفة) بمشاركة 250 دار نشر من 23 دولة من بينها الكويت بعد غياب عامين بسبب تبعات جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19).



وذكرت وكالة أنباء (الاناضول) التركية أن المعرض الذي يستمر حتى 17 من الشهر الجاري تنظمه الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي واتحاد الناشرين الاتراك وجمعية الناشرين الأتراك.

ويقام المعرض بمركز المعارض باسطنبول وخصصت له مساحة 5250 متر مربع وتأتي عودته من جديد بعد انقطاع لعامين بسبب اجراءات التصدي لجائحة (كورونا).



ويتضمن المعرض حفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية الى جانب أنشطة تعليمية وترفيهية هادفة للأطفال ومسابقات وعروض مسرحية وأنشطة فنية اخرى.



وأضافت (الاناضول) أن أول أيام المعرض شهد ازدحام الزائرين من جنسيات مختلفة على الكتب التي تنوعت بين دينية وثقافية وتعليمية وسياسية وتاريخية وروائية.



ويتوقع القائمون على المعرض ان يتجاوز حضور الجمهور 100 الف زائر لاسيما انه إحدى الفرص الذهبية لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى بين المشاركين من مختلف الثقافات.