ليلى الشافعي

أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة رئيس اللجنة التحضيرية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الرابعة والعشرين منصور الصقعبي انطلاق التصفيــــات النهائيـة للمسابقة لهذا العام تحت شعار «اطمئن» يوم الأحد 17 الجاري في المسجد الكبير، بحفل الافتتاح الذي يقام بعد صلاة المغرب مباشرة في القاعة الغربية.

وبين الصقعبي أن عدد الذين تأهلوا للتصفيات النهائي، قد بلغ هذا العام 1943 مشاركا ومشاركة تقريبا، بمعدل 863 من الذكور و1080 من الإناث، بينما بلغ عدد الجهات المشاركة في المسابقة 42 جهة رسمية وأهلية، يتنافسون من خلال المتسابقين والمتسابقات في حفظ كتاب الله العظيم وتجويده، بمختلف شرائح وفئات المسابقة، والتي تتضمن: المسابقة العامة، ومسابقة النشء والشباب، ومسابقة المجد، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمؤسسات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية، بالإضافة إلى مسابقة القراءات، وذلك يوميا من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 3 إلى 9 مساء.

ولفت إلى أن فترة التصفيات النهائية للمسابقة تمتد على مدار أسبوعين، حيث يخصص الأسبوع الأول منها للرجال، بينما يخصص الأسبوع الثاني للنساء، مؤكدا اهتمام القائمين على المسابقة بالحفظة المتميزين والمبدعين في فئتهم وتأهيلهم وتقديمهم لوسائل الإعلام التي تساهم في تغطية هذا الحدث طوال فترة التصفيات النهائية، لتهيئة الظروف لهم للمشاركة في المسابقات العالمية، وخدمة القرآن الكريم بشتى السبل، وتمثيل الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.

وتوجه الصقعبي بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على رعايته لهذه المسابقة، ولوزير الأوقاف على دعمه للمسابقة، ولجميع أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة الدائمة للمسابقة، ولكل من ساهم بوقته وجهده في إتمام هذه المسابقة بنجاح.