أحمد مغربي

بعد مرور نحو شهرين و10 أيام على فتح مطار الكويت الدولي لعودة سفر الوافدين واستقبالهم من جديد، ينتظر المطار أخذ جرعة حياة قوية، مع استئناف كامل للرحلات المباشرة إلى جميع دول العالم. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن تشغيل المطار سيستمر على وضعه الحالي، وذلك حتى إشعار آخر، وذلك بالنسبة للرحلات القادمة والمحددة بـ 10 آلاف. وذكرت المصادر أن المطار «بدأ يشهد حركة نشطة للمسافرين، مع فتح العديد من الوجهات وفي مقدمتها وجهة مصر التي لاتزال تشهد إقبالا كبيرا على السفر».



وكشفت عن أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار وصل حاليا إلى 35 شركة طيران محلية وأجنبية، مشيرة إلى انه لن يسمح بتشغيل أي وجهات جديدة أو شركات طيران إلا بعد زيادة «كوتا» التشغيل المستخدمة بالكامل حاليا.