هادي العنزي



تلقى اتحاد كرة السلة خطابا من نظيره الاتحاد الآسيوي يخطره بقرار لجنة المسابقات الآسيوية بشأن تصفيات كأس القارة الصفراء المزمع إقامتها عام 2025، بأنها ستكون على مرحلتين، بحيث تنطلق المرحلة الأولى في يونيو 2022، فيما تنطلق المرحلة الثانية في شهر فبراير 2023.

ومن المقرر أن يلتقي في المرحلة الأولى 30 منتخبا لم تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وهي: الكويت، أفغانستان، اليمن، ماليزيا، منغوليا، عمان، قطر، بنغلاديش، بوتان، بروناي، كومبوديا، هونغ كونغ، العراق، كوريا الشمالية، كازاخستان، لاوس، مكاو، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، باكستان، فلسطين، سنغافورة، سريلانكا، طاجيكستان، تايلند، تركمانستان، الإمارات، فيتنام واوزبكستان.



وستنطلق المرحلة الأولى في نوفمبر المقبل، على أن يوزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات الـ 30 إلى عدة مجموعات، بحيث تسفر التصفيات عن تأهل 8 منتخبات إلى المرحلة النهائية والأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، لتنضم بدورها إلى 16 منتخبا، ليصبح إجمالي المتأهلين 24، تتبعها تصفيات نهائية تنطلق يونيو 2023، لتسفر عن تأهل 8 منتخبات فقط إلى نهائيات الكأس القارية بالعام 2025.



وقد غاب منتخبنا الوطني لكرة السلة عن تصفيات كأس آسيا 2021 بسبب تبعات الإيقاف الرياضي الذي تعرضت له الرياضة الكويتية، مما تسبب في وضعه ضمن المنتخبات الثلاثون، ليبدأ مشوارا طويلا في طريق تأهله لنهائيات كأس آسيا، كما سبق لمنتخبنا الوطني الحصول على المركز الثاني في البطولة الخليجية التي أقيمت في نوفمبر 2019 بالكويت.