الموافقة على تعديل لوائح التفرغات الرياضية ومكافأة الحكام واستثمار الأراضي والمنشآت الرياضية



ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مساء الأحد الاجتماع الـ 17 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والذي تضمن الموافقة على عدة قرارات تهم الشباب الرياضي.



وقال نائب رئيس المجلس أسد تقي لـ «كونا» عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على مشروع استراتيجية الهيئة (2022-2028) من حيث المبدأ مبديا ارتياح المجلس لسير إعدادها في ظل جهود مضنية لفريق العمل المكلف بهذا الشأن، مضيفا أن ما يميز هذه الإستراتيجية أنها جاءت توافقية وتشاركية مع كل عناصر الحركة الرياضية، إذ عقد فريق العمل عددا كبيرا من اللقاءات وورش العمل مع الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الكويتية وكذلك البارالمبية إضافة إلى عدد كبير من العاملين بالهيئة لاستشراف آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم لتضمينها بالإستراتيجية.



وذكر أن المجلس وافق على ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة (2022-2023)، كما وافق على صرف المكافآت للأندية نظير نقاطها التي أحرزتها في كأس التفوق الرياضي للموسم الرياضي الفائت وذلك تشجيعا للأندية المتميزة.



وأشار إلى أن المجلس وافق أيضا على تخصيص ميزانية للجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية لدعم نشاطها، كما تم تعديل لوائح كل من التفرغات الرياضية ومكافأة الحكام واستثمار الأراضي والمنشآت الرياضية، وناقش المجلس أيضا العديد من القضايا الرياضية التي تهم المجتمع الرياضي وتعمل على تشجيع الشباب لممارسة الرياضة سواء التنافسية أو غير التنافسية.



وأكد تقي حرص الوزير المطيري وكل أعضاء المجلس على دعم الشباب الكويتي الرياضي وتوفير كل المتطلبات لهم للتميز والنجاح، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية للبلاد والقاضية بضرورة العمل على رعاية الشباب ولتعظيم الاستفادة والارتقاء بالرياضة الكويتية.



وشهد الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس وهم، إضافة الى الرئيس ونائبه، كل من: مدير عام الهيئة حمود فليطح، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد، ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر، والوكيل المساعد لقطاع الاعلام الخارجي في وزارة الاعلام فيصل المتلقم، كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس من ذوي الخبرة عبدالرضا عباس وجمال فرحان وعدد من نواب المدير العام في الهيئة وهم: د.صقر الملا وعلي مروي ومحمود ابل.