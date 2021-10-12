يعقوب العوضي



تتطلع جماهير اليد الكويتية إلى مواجهة قمة الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة اليد التي ستجمع الكويت (4 نقاط) وكاظمة (نفس الرصيد) في 5.30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث إنها من أبرز مباريات البطولة لما يحمله الطرفان من مقومات الفوز من عناصر محلية ومحترفين وإمكانيات فنية مهارية عالية.



وفي السياق ذاته، يلتقي السالمية (4 نقاط) مع الفحيحيل (بلا رصيد) في 7.30 مساء ضمن الجولة نفسها وعلى الصالة نفسها، كما تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية مواجهتين ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، فيلعب الساحل (دون نقاط) مع التضامن (نفس الرصيد) في 5.30 مساء، بينما يتواجه خيطان (4 نقاط) الصليبخات (4 نقاط) في 7.30 مساء، وذلك لفض الشراكة في صدارة الترتيب العام في البطولة.



الكويت، الذي لم يخسر في آخر 9 مواسم في بطولة الدوري إلا في مباراة واحدة من السالمية بالموسم الماضي، يحمل أكبر رقم قياسي في تاريخ البطولة بعدد مرات الفوز يأمل اليوم في معاودة الكرة، أما كاظمة فيعمل لاستعادة أمجاده وإعادة بناء عصره الذهبي في اللعبة واستعادة الألقاب والسيطرة عليها من جديد.



«الأبيض» لديه كوكبة من النجوم منهم عبدالعزيز الدوسري، صالح الموسوي، عبدالرحمن البالول، عبدالله الغربللي، سيف العدواني الحائز على جائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية إلى جانب المحترفين فرانكيس القطري وانخل هيرنالديز الكوبي، وقد يغيب فرانكيس بداعي الإصابة خلال مشاركته مع الوحدة السعودي في مونديال اليد، لكن الأمر منوط في الجهازين الطبي والفني للفريق للنظر في حالته، إذ يتطلع قائد الجهاز الفني هيثم الرشيدي إلى تحقيق نقطتين إيجابيتين تضمنان له الابتعاد عن أحد أقرب المنافسين، وفي الجهة الأخرى، يعول كاظمة على تألق حارس المرمى تركي الخالدي المختار ضمن التشكيلة الأفضل في الدوري الأسبوع الماضي، والذي كان نجم مباراة فريقه في الجولة السابقة أمام برقان حين فاز «البرتقالي» 28-24، كما يعتمد المدرب مروان رجب على عدد من اللاعبين المميزين منهم سعد الحيدري، والمحترفين البحريني علي عبدالقادر والتونسي بلال حمام بجانب الخبرة عبدالعزيز نجيب، عبدالمحسن الحرز، مشاري طه ومحمد متعب.



جائزة الشيخ ناصر



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الكويتي لكرة اليد عن تخصيص جائزة لأفضل حكام كل أسبوع باسم المغفور له الراحل الشيخ ناصر الصباح والتي تأتي من منطلق تكريم الحكام وتخليد ذكرى الراحل لما كان له من دور كبير وفاعل في دعم الرياضة والرياضيين.



وفي السياق ذاته، توجه رئيس وأعضاء الاتحاد بالشكر لرئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر لدعمه المستمر للرياضة الكويتية عامة وكرة اليد خاصة.